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Aydın elektrik kesintisi 30 Kasım listesi, hangi mahallelerde elektrik olmayacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği, ADM Elektrik'in planlı kesinti programına göre ilçe ilçe derlendi. Bazı mahallelerde kesinti 15 dakika gibi kısa bir süre sürecek, bazılarında ise 7 saate kadar uzayacak.

EFELER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Merkez ilçe Efeler'de kesintiler kademeli olarak yapılacak. Şahnalı Mahallesi'nde elektrikler 09.00 ile 11.00 saatleri arasında kesilecek. Gölhisar ve Şahnalı mahallelerinde kesinti 11.00 ile 12.30 saatleri arasında sürecek. Şahnalı'da 12.30 ile 14.00 saatleri arasında yeniden çalışma yapılacak. Mesutlu ve Şahnalı mahallelerinde ise 14.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

DİDİM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Didim'de Hisar Mahallesi'nde elektrikler 09.30 ile 16.30 saatleri arasında kesilecek. Ayrıca gece saatlerinde 00.00 ile 01.00 arasında kısa süreli bir kesinti yapılacak. Bu kesinti Akköy, Çamlık, Efeler, Hisar, Mavişehir, Mersindere ve Yalıköy mahallelerini etkileyecek.

KUŞADASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kuşadası'nda Karaova Mahallesi'nde gün içinde iki ayrı kesinti yapılacak. İlki 09.00 ile 12.00, ikincisi 13.00 ile 15.30 saatleri arasında olacak.

NAZİLLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nazilli'de Aşağıyakacık, Kahvederesi, Ketenova, Kuşçular ve Ovacık mahallelerinde elektrikler 09.30 ile 15.30 saatleri arasında verilemeyecek. Altıntaş ve Yeni mahallelerinde ise kesinti 10.00 ile 12.00 saatleri arasında sürecek.

SÖKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Söke'de Arslanyaylası Mahallesi'nde elektrikler 10.00 ile 15.30 saatleri arasında kesilecek. Arslanyaylası, Avcılar, Bayırdamı, Çavdar, Demirçay, Kaygıllı ve Sofular mahallelerinde de iki kısa kesinti yapılacak. Bunlar 09.30 ile 10.00 ve 15.30 ile 16.00 saatleri arasında olacak.

BOZDOĞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bozdoğan'da Güneyyaka, Güvenir, Kemer, Kızıltepe, Körteke ve Örencik mahallelerinde 09.15 ile 09.30 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti olacak. Ardından Güneyyaka ve Körteke mahallelerinde elektrikler 09.30 ile 13.15 saatleri arasında verilemeyecek. Körteke ve Örencik'te ise kesinti 13.30 ile 16.00 saatleri arasında sürecek. Çalışmaların başlangıcında ve bitişinde ilçenin geniş bir bölümünde birkaç dakikalık kısa kesintiler de yaşanabilir.

KARACASU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacasu'da Alemler, Bahçeköy, Bereketli, Çamköy, Dereköy, Esençay, Güzelköy, Yaylalı ve Yenice mahallelerinde 09.00 ile 09.15 saatleri arasında kısa süreli kesinti olacak. Aynı mahallelerde 10.15 ile 10.30 saatleri arasında da kısa bir kesinti yaşanacak. Esençay Mahallesi'nde ise elektrikler 09.15 ile 10.15 saatleri arasında verilemeyecek.

KUYUCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kuyucak'ta Dereköy ve Horsunlu Kurtuluş mahallelerinde elektrikler 09.20 ile 15.30 saatleri arasında kesilecek. Cumhuriyet, Kurtuluş, Yakuppaşa ve Aydınoğlu mahallelerinde kesinti 09.30 ile 16.30 saatleri arasında sürecek. Gencelli, Gencellidere ve Horsunlu Kurtuluş mahallelerinde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında da kesinti olacak.

Belenova, Çobanisa, Kayran, Ören, Ovacık, Yaylalı, Yeşildere, Yöre ve Yukarıyakacık mahallelerinde ise elektrikler 14.00 ile 15.00 saatleri arasında verilemeyecek.

BUHARKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Buharkent'te Ericek ve Muratdağı mahallelerinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. Feslek Mahallesi'nde ise kesinti 12.00 ile 13.00 saatleri arasında yapılacak.

AYDIN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ADM Elektrik'in programına göre Aydın'daki kesintilerin büyük bölümü 15.30 ile 16.30 saatleri arasında sona erecek. Kuyucak'taki Cumhuriyet, Kurtuluş, Yakuppaşa ve Aydınoğlu mahalleleri ile Didim Hisar Mahallesi'nde elektrikler en geç 16.30'da gelecek. Saatler yalnızca planlanan başlangıç ve bitiş zamanlarını gösteriyor. Çalışmalar erken biterse elektrikler bildirilen saatten önce verilebilir. Hava koşulları veya teknik nedenlerle süre uzayabilir.

AYDIN ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Planlı kesintiler ADM Elektrik Dağıtım AŞ'nin resmi internet sitesindeki "Planlı Kesintiler" bölümünden sorgulanabiliyor. İl, ilçe ve mahalle seçildiğinde adrese özel kesinti bilgisi görüntüleniyor. e-Devlet Kapısı'ndaki elektrik kesintisi sorgulama hizmeti de kullanılabilir. Abonelere kesinti öncesinde SMS ile bilgilendirme de gönderiliyor.

ELEKTRİK ARIZA HATTI 186

Planlı listede yer almayan bir kesinti yaşanırsa ya da elektrikler bildirilen saatte gelmezse 186 Elektrik Arıza Hattı aranabilir. İhbar sırasında açık adresin ve tesisat numarasının hazır olması işlemi hızlandırıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kesinti öncesinde cep telefonu, powerbank ve şarjlı cihazların doldurulması öneriliyor. Buzdolabı kapağını kesinti boyunca gereksiz yere açmamak gıdaların soğuk kalmasını sağlıyor. Elektrikler geri geldiğinde oluşabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı bilgisayar, televizyon ve beyaz eşyaların fişlerinin çekili tutulması tavsiye ediliyor. Kesinti saatlerinde asansör kullanılmaması da önemli.