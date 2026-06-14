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Avustralya Türkiye maçı stadı kaç kişilik, Vancouver BC Place Stadyumu kapasitesi ne?

Avustralya Türkiye maçı stadı kaç kişilik, Vancouver BC Place Stadyumu kapasitesi ne?
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Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde maçın oynanacağı stat yer alıyor. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele öncesi, "BC Place Stadyumu kaç kişilik?" ve "Avustralya Türkiye maçı hangi statta oynanacak?" sorularına yanıt aranıyor. Modern mimarisi ve yüksek seyirci kapasitesiyle dikkat çeken stat, önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı maç öncesinde gözler Vancouver'daki BC Place Stadyumu'na çevrildi. Karşılaşmanın yapılacağı stadyumun kapasitesi ve özellikleri futbolseverler tarafından merak edilirken, BC Place'in dünyanın önde gelen çok amaçlı spor tesisleri arasında yer aldığı belirtiliyor. İşte Avustralya- Türkiye maçının oynanacağı BC Place Stadyumu kapasitesi ve detayları.

VUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK? BC PLACE STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı stadı araştırmaya başladı. Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu, modern yapısı ve yüksek seyirci kapasitesiyle dünyanın dikkat çeken spor tesisleri arasında yer alıyor. Peki, BC Place Stadyumu kaç kişilik ve hangi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor?

BC PLACE STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nun kapasitesi 54 bin 500 kişidir. Çok amaçlı kullanım özelliğine sahip olan tesis, futbol, Amerikan futbolu, rugby ve çeşitli büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilmektedir.

BC PLACE STADYUMU NEREDE?

BC Place Stadyumu, Vancouver kent merkezinde False Creek'in kuzey kıyısında yer alıyor. Şehrin en önemli spor ve etkinlik merkezlerinden biri olarak gösterilen stadyum, BC Pavilion Corporation (PavCo) tarafından işletiliyor.

DÜNYANIN EN DİKKAT ÇEKEN STADYUMLARINDAN BİRİ

19 Haziran 1983 tarihinde kapılarını açan BC Place, ilk inşa edildiğinde dünyanın en büyük hava destekli kapalı stadyumu olarak dikkat çekti. Daha sonra gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında şişme çatı kaldırılarak yerine kablolarla desteklenen açılır-kapanır modern bir çatı sistemi kuruldu. Bu sistem, tamamlandığı dönemde kendi kategorisinde dünyanın en büyüklerinden biri olarak gösterildi.

BÜYÜK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

BC Place bugüne kadar birçok önemli uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. 2010 Kış Olimpiyatları ve 2010 Kış Paralimpik Oyunları'nın ana stadyumu olarak kullanılan tesis, 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finaline de sahne oldu. Ayrıca Kanada Sevens Rugby Turnuvası, MLS ekibi Vancouver Whitecaps FC ve CFL ekibi BC Lions'ın maçları da burada oynanıyor.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA DA KULLANILACAK

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında da BC Place Stadyumu önemli bir rol üstlenecek. Vancouver'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmaların büyük bölümünün bu statta oynanması planlanırken, eleme turlarındaki kritik maçların da BC Place'te düzenlenmesi bekleniyor. 54 bin 500 seyirci kapasitesine sahip stadyum, Dünya Kupası atmosferinin yaşanacağı önemli merkezlerden biri olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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