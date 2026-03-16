Haberler

Antalya'da bin 500 yıllık mozaik: Antalya'daki Bin 500 yıllık mozaikte ne yazıyor? Syedra Antik Kenti bin 500 yıllık mozaik olayı nedir?

Antalya'da bin 500 yıllık mozaik: Antalya'daki Bin 500 yıllık mozaikte ne yazıyor? Syedra Antik Kenti bin 500 yıllık mozaik olayı nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da tarihi bir keşif, arkeoloji dünyasında heyecan yarattı. Bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir mozaik, hem antik kentin sırlarını gün yüzüne çıkarıyor hem de üzerindeki gizemli yazıtıyla dikkat çekiyor. Peki, Antalya'da bin 500 yıllık mozaik: Antalya'daki Bin 500 yıllık mozaikte ne yazıyor? Syedra Antik Kenti bin 500 yıllık mozaik olayı nedir, kazı mı yapıldı?

Antalya'nın tarihi zenginlikleri bir kez daha şaşkınlık yarattı. Syedra Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan bin 500 yıllık mozaik, hem eşsiz motifleri hem de üzerindeki dikkat çekici yazıtıyla arkeoloji dünyasının gündemine oturdu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ANTALYA'DA BİN 500 YILLIK MOZAİK OLAYI NEDİR?

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilen yaklaşık 15 metrekarelik bir mozaik bulundu. Mozaik, antik kentin önemli konutlarından birinin giriş bölümünde yer alıyor ve üzerindeki yazıtlarla hem tarih hem de kültürel açıdan büyük ilgi çekiyor.

Antalya'da bin 500 yıllık mozaik: Antalya'daki Bin 500 yıllık mozaikte ne yazıyor? Syedra Antik Kenti bin 500 yıllık mozaik olayı nedir?

BİN 500 YILLIK MOZAİKTE NE YAZIYOR?

Mozaiğin üzerinde iki yazıt bulunuyor. Orta bölümde "güle güle kullan" veya "şansla kullan" anlamına gelen bir ifade yer alıyor. Giriş kapısı bölümünde ise yuvarlak bir bordür içinde yazılmış ve mecazi anlam taşıyan bir yazıt bulunuyor: "kıskanan çatlasın". Bu ifade, günümüzde de kullanılan deyimlerle aynı anlama geliyor ve yaklaşık bin 500 yıl önceki dönemde dahi kullanıldığı ortaya çıktı.

Antalya'da bin 500 yıllık mozaik: Antalya'daki Bin 500 yıllık mozaikte ne yazıyor? Syedra Antik Kenti bin 500 yıllık mozaik olayı nedir?

SYEDRA ANTİK KENTİ'NDE KAZI MI YAPILDI?

Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında Syedra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yürütüldü. Bu kazılar sırasında mozaik gün yüzüne çıkarıldı ve onarım süreci başlatıldı.

KAZI BAŞKANI DOÇ. DR. ERTUĞ ERGÜRER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, kazı çalışmaları sırasında kentin en büyük konutlarından birinde çok iyi korunmuş bir mozaik ortaya çıkarıldığını söyledi. Mozaiğin geometrik ve çiçek motiflerinden oluştuğunu belirten Ergürer, yazıtların özellikle dikkat çekici olduğunu ve bin 500 yıl önce böyle bir ifadeyle karşılaşmalarının ekibi şaşırttığını ifade etti. Ayrıca kazı ve onarım çalışmalarının konutun belli noktalarında devam edeceğini açıkladı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

