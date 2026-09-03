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Ankara’da deprem mi oldu, Ankara’da ne zaman, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Ankara’da deprem mi oldu, Ankara’da ne zaman, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?
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Ankara’da deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 3 Eylül 2026 Perşembe günü başkentte meydana gelen sarsıntının ardından “Ankara’da deprem mi oldu, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu, kaç şiddetindeydi?” soruları gündeme geldi. AFAD verilerine göre Ankara’nın Beypazarı ilçesinde saat 05.14.21’de 1,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ankara’da deprem mi oldu sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesinde yer alan verilerle belli oldu. Kandilli kayıtlarında ise 3 Eylül 2026 saat 05.14’te Ankara Beypazarı’nda 1,8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 16,7 kilometre olarak ölçüldü.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU? 3 EYLÜL ANKARA SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, 3 Eylül 2026 Perşembe akşamı meydana gelen deprem sonrası “Ankara’da deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Başkentte hissedilen sarsıntının ardından depremin merkez üssü, saati ve büyüklüğü merak konusu olurken, AFAD tarafından açıklanan son dakika verileri depremin Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana geldiğini gösterdi.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD’ın son depremler listesinde yer alan bilgilere göre Ankara’da 3 Eylül 2026 Perşembe günü akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Kalecik merkezli sarsıntı saat 20.11.05’te kaydedildi. Deprem, çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi.

ANKARA DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

AFAD verilerine göre Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 11,74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

3 Eylül 2026 tarihinde Ankara’da meydana gelen depremin merkez üssü Kalecik olarak açıklandı. Depremin en yakın yerleşim biriminin ise Kalecik ilçesine bağlı Çaykaya olduğu belirtildi.

ANKARA DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

Ankara’daki deprem, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.11.05’te meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem listelerini takip etmeye başladı.

ANKARA'DA YENİ DEPREM OLACAK MI?

Depremlerin önceden kesin olarak tahmin edilmesi mümkün değildir. Ankara ve çevresinde meydana gelen sarsıntılarla ilgili güncel gelişmeler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi deprem kayıtlarından takip edilebilir. Vatandaşların deprem sonrasında resmi kurumların açıklamalarını dikkate almaları önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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