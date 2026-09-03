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Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü Haber Videosunu İzle
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
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İstanbul Arnavutköy'de iki servis minibüsünün sürücüleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir minibüs şoförü yaşamını yitirdi.

4 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçileri bekleyen 34 LAR 691 plakalı işçi servisi sürücüsü Mehmet Taştan ile yine işçileri bekleyen 34 LDE 633 plakalı servis minibüsü sürücüsü Özcan K., arasında iddiaya göre akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Özcan K., yanındaki silahla aracı içinde bulunan Mehmet Taştan'a ateş açtı. 4 kurşun isabet eden Mehmet Taştan, kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren Özcan K. ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Mehmet Taştan'ı ilk müdahalesinin ardından Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesine kaldırıldı. Taştan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polis ekipleri, aracıyla kaçan şüpheliyi Haraççı Hadımköy Yolu Cadde üzerinde durdurdu. Şahıs, olayı gerçekleştirdiğini itiraf ederek kullandığı silahı ise yol kenarına attığını söyledi. Gözaltına alınan Özcan K.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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