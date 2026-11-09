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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen “Şiddet Önleme Modeli Olarak Sosyal Arabuluculuk ve Şiddetin Medya Kullanımı” başlıklı sempozyuma katıldı. Dijital şiddet, siber zorbalık ve kadınların dijital dünyada güvenliğinin öne çıktığı programda, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, şiddetin önlenmesinde medyanın kullandığı dilin önemine dikkat çekti.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Eftelia Marin Otel Konferans Merkezi’nde, 9 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen sempozyum; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve Mehmet Ali Dim başkanlığındaki Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

6. Küresel Medya Buluşması kapsamında düzenlenen programa katılan Çiğdem Erdoğan ve daha önce TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Yayman’ın yanı sıra akademisyenler, hukukçular ve medya temsilcileri de şiddetle mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çiğdem Erdoğan: Dijital şiddet giderek yaygınlaşıyor

Sempozyumda konuşan Çiğdem Erdoğan, şiddetin yalnızca bireyler arasında yaşanan bir anlaşmazlık ya da adli bir mesele olmadığını, insan onurunu, aile huzurunu ve toplumsal güveni etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğunu vurguladı. Dijitalleşmeyle birlikte şiddetin yeni boyutlar kazandığını belirten Erdoğan, “Kadınların yalnızca sokakta, evde ve iş hayatında değil, dijital dünyada da kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak zorundayız. Zira akıllı telefonların, internetin ve sosyal medyanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte dijital şiddet de giderek yaygınlaşıyor.” dedi.

Siber zorbalık, çevrim içi taciz, tehdit, itibarsızlaştırma ve özel hayatın ihlali gibi dijital şiddet türlerinin çoğunlukla kadınları hedef aldığını ifade eden Erdoğan, şiddetle mücadelede hukuki düzenlemelerin yanında eğitim, farkındalık ve kurumlar arası iş birliğinin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye’de uygulanan KADES, ALO 183, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile elektronik kelepçe sistemine değinen Erdoğan, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne (GAMER) yaptıkları ziyarette elektronik kelepçe uygulamasını ve şiddetin tekrarını önlemeye yönelik izleme mekanizmalarını yerinde incelediklerini aktardı.

Erdoğan: Medya toplumsal huzura katkı sunmalı

Sosyal arabuluculuğun insan hakları, mağdur güvenliği ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, medyanın şiddetle mücadeledeki sorumluluğuna da dikkat çekti.

“Medyayı yalnızca haber veren değil, toplumsal huzura ve şiddetsiz bir kültürün gelişmesine katkı sunan bir paydaş olarak görmeliyiz.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnanıyorum ki diyalog ve uzlaşma kültürünü güçlendiren, toplumsal dayanışmayı büyüten ve medyanın imkânlarını doğru kullanan bir anlayışla daha güvenli bir toplumu hep birlikte inşa edebiliriz.”

Erdoğan, hedeflerinin kadınların korkmadan yaşadığı, çocukların şiddete tanıklık etmeden büyüdüğü, ailelerin huzur bulduğu ve toplumsal sorunların şiddet yerine diyalogla çözüldüğü bir Türkiye olduğunu ifade etti.

Mehmet Ali Dim: Şiddetin önlenmesinde medyanın dili çok önemli

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, şiddetin önlenmesinde medyanın kullandığı dilin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Dijital platformlarda hızla yayılan şiddet içerikleri, nefret söylemi ve siber zorbalıkla mücadelede sorumlu yayıncılığın öneminin ele alındığı sempozyumda, medyanın yalnızca haber aktaran değil, toplumsal farkındalık oluşturan bir güç olduğu vurgulandı.

Dijital şiddet ve sosyal arabuluculuk ele alındı

Programda Prof. Dr. Ömer Kul, Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık, Doç. Dr. Çilem Tuğba Koç, Prof. Dr. Mustafa Damar ve Prof. Dr. Harun Ceylan’ın da aralarında bulunduğu akademisyenler ve uzmanlar yer aldı.

Mehmet Ali Dim başkanlığındaki Küresel Gazeteciler Konseyi’nin 6. Küresel Medya Buluşması kapsamında gerçekleştirilen sempozyumda, dijital şiddetin önlenmesi, sosyal arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesi ve medya kuruluşlarıyla kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Kaynak: Haberler.com