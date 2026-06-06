Ankara elektrik kesintisi! 6-7-8 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

6 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

7 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kavaklı bölgesi etkilenecektir.

7 Haziran 2026 tarihinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Taşdelen, Kalım, Özdeş, Yapıcı ve Yalınç sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

8 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kavaklı bölgesinde kesinti yapılacaktır.

8 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamlıca ve Aydıncık bölgeleri etkilenecektir.

8 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.00 saatleri arasında Şehit Ömer Halisdemir ve Altınpark bölgelerinde kesinti olacaktır.

AYAŞ

8 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Balçiçek, Avşar, Uğurçayırı ve Güdülyolu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

9 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Akkaya, Murat, Gülhan, Ayık, Selvi, Yazı, Pazar ve Okul bölgeleri etkilenecektir.

9 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Ilıca Şabanözü, Kıranharmanı, Karakoyunlu, Gençali, Hıdırşeyh, Oğuzlar, Murat, Tepe, İmamoğlu ve Emek bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

BEYPAZARI

8 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 3, 4 ve 5 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

9 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Başören, Mezra ve Yeşilağaç bölgeleri etkilenecektir.

10 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Hamzalar, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Dik Çakmak, Yenice, Çeşme Çıkmazı ve Alaaddin bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde 13.30 ile 17.00 saatleri arasında Hidayet Başal, Lale, Yenice, Alaaddin, Mağaralar Çıkmazı ve Çukur Çeşme bölgeleri etkilenecektir.

ÇAMLIDERE

6 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Ahatlar, Buğralar, Çal, Tokar, Sarıkavak, Dörtkonak, Tatlak ve yayla bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

7 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Emniyet, Kargalar, Sarpın Çiftliği, Sofu Deresi, Çamurla, Üreğil Çiftliği, Yukarıdere ve Beşbeyler Küme bölgeleri etkilenecektir.

8 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet, Meşeler, Küçük Mahalle, Harman, Sanayi, Barış, Sarıkaya, Çağlar, Orta, Kayabaşı ve Tepebaş bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

9 Haziran 2026 tarihinde Emniyet, Kargalar, Sarpın Çiftliği, Sofu Deresi, Çamurla, Üreğil Çiftliği, Yukarıdere ve Beşbeyler Küme bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Sarıkaya, Kayabaşı, Dökük İçi, Yağlıca Aluç, Uzundere, Kavacık, Boyalı, Elören, Kargalar, Elmalı, Yeşilköy ve Çorman bölgeleri etkilenecektir.

ÇANKAYA

6 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.30 saatleri arasında 2118, 2124, 2125, 2127, 2131, 2143, 2145, 2159, 3101, 3103, 3104, 3105 ve 3111 numaralı sokaklar ile çevresinde elektrik kesintileri yapılacaktır.

8 Haziran 2026 tarihinde Alacaatlı, Orhangazi, Erol Yaşar Türkalp, Öğretmenler, Budapeşte, 1469 ve 1528 bölgeleri farklı saat aralıklarında etkilenecektir.

9 Haziran 2026 tarihinde Beynam, Beynam Çiftliği, Avni Akyol, Tohumlar, Serhat Evleri, Bahçelievler, Ahıboz, Akçaali, Köseli, Davdanlı, Beytepe, Mevlana ve çevresinde kesintiler uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde 3058, 2939, 3045, 3059, Doğan Taşdelen, Yavuz Bülent Bakiler, Cemre, Libya, Çaldıran, Meksika ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

ELMADAĞ

7 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.45 saatleri arasında Bayındır, 23 Nisan, Menekşe, Yazı Mevkii, Hasanoğlan, Bahçelievler, İstasyon, Aktepe, Kardelen, Yazı ve Çilek bölgelerinde elektrik kesintileri yapılacaktır.

8 Haziran 2026 tarihinde Gonca, Kadife, Merkez, Karadere, Kubilay, Barış, Uğur Mumcu, Stad, Halil Emiroğulları, Barbaros, Elmadağ ve çevresindeki sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

9 Haziran 2026 tarihinde Aşağıkamışlı, Ilıca, Şahinler Mevkii, Süleymanlı, Yukarıkamışlı, Taburlar, Deliler, Karahamzalı, Davdanlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler, Kömürcü, Tohumlar ve Çavuşlu bölgeleri etkilenecektir.

10 Haziran 2026 tarihinde Kayadibi, Seyitali Mahallesi ve Ediğe bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEÇİÖREN

6 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 644, 663, 701, Yozgat, 697 ve 696 numaralı sokaklarda elektrik kesintileri yapılacaktır.

8 Haziran 2026 tarihinde Arı, Kuyu, Kapaklı, Gazibekir, Akkaya, Ovacık, Merkez, Bayındır, Köy Merkezi, Üğür, Küçüklü, Ali Ayhan, Nevşehir, Garipçe, Mehtap, Avdan ve Yozgat bölgeleri etkilenecektir.

9 Haziran 2026 tarihinde Çerçi, Nurgül, Adnan Yüksel, Mehterler, Hacı Bayram Veli, Bağlum, Atatürk, Azerbaycan, Mevlana, Beytepe ve çevresindeki çok sayıda sokakta kesinti uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde 523, 524, 527, 530, 531, 532, Azerbaycan Caddesi, İsmail Erçelebi, Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Yunus Emre, Susuz, Sarısu ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİNCAN

6 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Kayı, Erkeksu, Adnan Menderes, Türkobası, Sincan Doğal Besi Çiftliği, Hacıtuğrul, Çamlıbel, Babayakup, Gedikli, Karahöyük, Düzova, Ayaş, Elam, Erdal ve Bucak bölgelerinde elektrik kesintileri yapılacaktır.

7 Haziran 2026 tarihinde Şehit Mehmet Akkaya, Gizen, Malazgirt, Timuçin, Destek, Avcı, Çaldıran, Bosna, Hisar, Yazı, Murat, Kızılırmak ve Çağlayan bölgeleri etkilenecektir.

8 Haziran 2026 tarihinde Kazım Karabekir, Oğuzeli, Yavuz Kanat, Akçebaşı, Beyobası, Babayakup, Hürriyet, Levent, Plevne, Kızılırmak, Timuçin, Fabrika, Pazar ve Fen İşleri bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

9 Haziran 2026 tarihinde Sandıklı, Saray, Türkan, Tutku, Nurlu Mevkii, Beyceğiz Yolu, Kuşçu, Kargalı, Medrese, Fırat, Yavuz Sultan Selim, Alparslan, Melikşah, Kayı, Destek, Faaliyet, Timuçin, Avcı ve Plevne bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde Zübeyde Hanım, Bilgin, Çağlayan, Selvi, Fırat, Kızılırmak, Şehit Mehmet Akkaya, Göksoy, Çınar, Yazı, Atik, Doğu, Gülhan, Dergi, Gür, Ayaş Ankara Yolu ve Yenikent 37 bölgeleri etkilenecektir.