Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Kavaklı bölgesinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgesinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kavaklı bölgesinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Taşdelen, Kalım, Özdeş, Yapıcı ve Yalınç sokaklarında 7 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYAŞ

219, Yusuf Gül Gök, 240, 216, 203, 224, Ayaş Ankara, 230, Tuna Boylu, 235, 245, 200, Arıklar Mevki, 226, Sanayi Sitesi, 202, 204, Arıklar Girişi Yolu, Fatih Sitesi, Şevket Çifçioğlu Küme ve 201 bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen, Emek ve çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYPAZARI

Hidayet Başal, Çeşme Çıkmazı, Lale 1, Yenice, Alaaddin, Mağaralar Çıkmazı ve Çukur Çeşme bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Dibekören, Gürağaç, Gürsöğüt, Kargı ve Yalnızçam bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

5030, Şehit Eren Bülbül ve 3381/3 sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.45 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beyler, Alacaatlı, Gazililer Sitesi, Şehit Eren Bülbül, Park ve 3367 bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

1907 ve 1824 sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2125, 2124, 2118, 2131, 2119 ve 2127 sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2159 Sokak’ta 6 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2143, 2145, 2142, 2137, 2124, 2127, 2133, 2129, 2140, 2131, 2139, 2136, 2130, 2146, 2134 ve 2132 sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

3111, 3101, 3103, 3104, 3105, 3114, 3118, 3115, 3036, 3107, 3109, 3092, 3112, 3116, 3100, 3097, 3117, 3113, 3093, 3095, 3102, 3098 ve 3091 sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

106, Bağ, Meteoroloji, Küşe, Tokluoğlu, Menderes, Çal 1, Çoraklık, Harman 2, Büyük Cami, Kayıbağı, Çal, Koç, Karaköy, Harman 1, Kayalı, Ulucak ve çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyük Cami, Tokluoğlu, Özel 2, Ekşi, Karakol, Çalış, Molla Ahmet, Şehir Yolu ve Talat bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

30, 33 ve Tokluoğlu bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır, 23 Nisan, Ongün, Menekşe, Karanfil, İstasyon, Yazı, Bahçelievler, Hasanoğlan Havuzbaşı, Üçevler, Aktepe, Yeşildere ve çok sayıda çevre sokakta 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri bölgesinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çilek, Yazı ve Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri bölgelerinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİMESGUT

801, 4331, 804 ve Elvankent Banka Konutları bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E 90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ballı Kuyumcu, Maliköy, Türk Şerefli, Alagöz ve çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul bölgesinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır, 23 Nisan, Ongün, Menekşe, Karanfil, İstasyon, Yazı, Bahçelievler, Hasanoğlan Havuzbaşı, Üçevler, Aktepe, Yeşildere ve çok sayıda çevre sokakta 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şehit Mehmet Akkaya, Gizen, Malazgirt, Timuçin, Destek, Serap, Avcı, Çaldıran, Bosna ve Kosova bölgelerinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

Ballıkpınar Mahallesi, Hacımuratlı, Velihimmetli Mahallesi, Turnaçayırı, Koparan, Yeşilyayla ve çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yurtbeyi bölgesinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2842 ve Gölsite Kooperatifi bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akörençarşak, Ahiboz, Soğulcak ve Bezirhane Merkez bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1907 ve 1824 sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ahmetadil, Altunçanak, Dumlupınar, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Maliköy, Türk Şerefli, Alagöz ve çevresinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankırı, 312, Büğdüz, 162 ve Akkent bölgelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükboyalık, 19 Mayıs, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi ve Büyükboyalık bölgelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

613 Sokak’ta 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hacıtuğrul 1, Çamlıbel 1, Çimenceğiz, Babayakup, Baci Yolu, Koçali Çiftliği, Aytaç, Gedikli, Karahöyük, Haymana Küme, Yağmurbaba ve çevresinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Koçak ve Yaylabağ bölgelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00, 12.30 ile 14.30 ve 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

Küçükboyalık, 19 Mayıs, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi ve Büyükboyalık bölgelerinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KALECİK

Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük ve Karagöl Kışlacık bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kozayağı ve Cücük bölgelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hacıtuğrul 1, Çamlıbel 1, Çimenceğiz, Babayakup, Baci Yolu, Koçali Çiftliği, Aytaç, Gedikli, Karahöyük, Haymana Küme, Yağmurbaba ve çevresinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gümüşoluk, Kızılkaya, Kızık, Güzelhisar, Hüner, Arkbürk, Büğdüz, Çandır, Balıkhisar Köy İçi, Elecik, Kozayağı, Saracalar, Karagöl Kışlacık, Taşpınar, Cücük ve çevresinde 7 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

1041, Lezgi ve Sarıbeyler bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çalseki ve Sarıbeyler bölgelerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

663, 654, 834 ve 657 sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

628 ve 620 sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

654, 640, 635, 715 ve 644 sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

644 ve 663 sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

701 ve Yozgat bölgelerinde 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

697 ve 696 sokaklarında 6 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.