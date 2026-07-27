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Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında delillere müdahale şüphesi üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. 19 şüpheliye yönelik operasyonda 21 adreste arama yapılırken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

DELİLLERE MÜDAHALE ŞÜPHESİ

Gürlek, soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşması üzerine operasyon kararı alındığını belirtti.

Bu kapsamda 21 adreste arama yapıldığını aktaran Gürlek, operasyonda 19 şüpheliye yönelik işlem gerçekleştirildiğini, 18 şüphelinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

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