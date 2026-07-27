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Husiler, Suudi Arabistan'a ait 3 petrol tankerine daha saldırdı

Husiler, Suudi Arabistan'a ait 3 petrol tankerine daha saldırdı
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Yemen'deki Husiler, son 48 saat içinde Suudi Arabistan'a ait 3 petrol tankerine saldırı düzenledi. Grubun deniz ablukası çabaları kapsamında gerçekleşen saldırılarda, Babülmendep Boğazı'ndan hiçbir Suudi tankerinin geçmediği iddia edildi. Suudi yetkililerden henüz açıklama gelmezken, taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.

SANA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin son 48 saat içinde Suudi Arabistan'a ait 3 petrol tankerine saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan merkezli El Meyadin televizyonunun pazar günü Husi grubundan bir kaynağa dayandırarak bildirdiğine göre, saldırılar grubun Suudi deniz taşımacılığına yönelik deniz ablukasını uygulama çabaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Geçen pazartesi günü uygulamaya konulan ablukadan bu yana Kızıldeniz'in güney girişi olan Babülmendep Boğazı'ndan hiçbir Suudi tankerinin geçmediğini iddia eden kaynak, " Suudi Arabistan'a ait 16 geminin geçişine izin verilmediğini ve gemilerin geri çevrildiğini" öne sürdü.

İddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken, Suudi yetkililerden veya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan da henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Husiler perşembe günü yaptıkları açıklamada Kızıldeniz'de deniz ablukasını ihlal eden iki Suudi petrol tankerini hedef aldıklarını açıklamış, Suudi Haber Ajansı ise Suudi bir şirkete ait tankerin vurularak alev aldığını doğrulamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, cuma günü akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'de askeri tesisleri hedef almış, Husiler de bu saldırıya cumartesi günü Suudi enerji tesislerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla 2015 yılında askeri müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
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