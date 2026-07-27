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Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü

Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları durdurma kararı, küresel petrol piyasalarını rahatlattı. Diplomasi umutlarının güçlenmesiyle Brent ve ABD ham petrolü yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken, yatırımcıların gözü Washington ile Tahran arasında yeniden başlayabilecek olası müzakerelere çevrildi.

  • Brent petrol varil fiyatı 5,8 düşüşle 91,20 dolara geriledi.
  • ABD ham petrolü (WTI) yüzde 5,5 değer kaybederek 84,40 dolardan işlem gördü.
  • Trump'ın İran'a yönelik hava saldırılarını durdurma kararı, Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Küresel petrol fiyatları haftaya sert düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hava saldırılarını durdurma kararı almasının ardından, Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceği beklentisi enerji piyasalarında satış dalgasını beraberinde getirdi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 5,8 düşüşle 91,20 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 5,5 değer kaybederek 84,40 dolardan işlem gördü.

DİPLOMASİ UMUDU PİYASALARI RAHATLATTI

Petrol fiyatlarındaki sert gerilemenin arkasında, Trump yönetiminin yaklaşık iki hafta süren askeri operasyonların ardından yeni saldırıları durdurması yer aldı. Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceği beklentisi, yatırımcıların arz kesintisi endişelerini azaltırken petrol fiyatları üzerindeki savaş primini de önemli ölçüde düşürdü.

Geçtiğimiz hafta çatışmaların tırmanmasıyla birlikte Brent petrol 100 doların üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerini görmüştü. Ateşkes ve diplomasi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte fiyatlar yeniden 90 dolar seviyesine geriledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İZLENİYOR

Enerji piyasaları açısından en kritik başlık olmaya devam eden Hürmüz Boğazı'nda ticaretin normale dönüp dönmeyeceği yakından takip ediliyor. Uzmanlar, boğazdaki sevkiyatın yeniden hız kazanması halinde petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskının sürebileceğini, ancak bölgede yaşanabilecek yeni bir askeri gerilimin fiyatları yeniden yukarı çekebileceğini belirtiyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MÜZAKERELERDE

ABD ile İran arasında diplomatik sürecin yeniden başlaması ihtimali, sadece enerji piyasalarında değil küresel finans piyasalarında da risk iştahını artırdı. Yatırımcılar, taraflardan gelecek yeni açıklamaların yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve olası müzakere sürecini yakından izliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAKREP KRAL KRAL:

şimdi dizele benzine uyguladıkları gibi zamları geei alacaklarmı bakalım??

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