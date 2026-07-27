Ahbap soruşturmasında 4. dalga! 13 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 4'üncü dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek ayrıca Gülistan Doku dosyası ve yasa dışı bahis operasyonlarına dair güncel verileri de kamuoyuyla paylaştı.

"BAĞIŞLARI İSTİSMAR EDENLERE VE YASA DIŞI AĞLARA KARŞI KARARLI MÜCADELE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon halinde çalıştıklarını belirten Bakan Gürlek, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden yapılara, faili meçhul olayları karartmaya çalışanlara ve gençleri hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.

İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde üç ayrı merkezde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AHBAP'IN TÜM MAİL VE TİCARİ İLİŞKİLERİ İNCELENİYOR

Bakan Gürlek'in açıklamaları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonların detayları şu şekilde tabloya yansıdı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir.

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimize, Erzurum ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Devletimiz; vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle; İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde, milletimizin huzurunu hedef alan suç ve suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."