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Almanya'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70'i orduya güvenmiyor

Almanya'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70'i orduya güvenmiyor
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Almanya'da yapılan ankete göre halkın yüzde 70'i ordunun ülkeyi olası bir saldırıya karşı koruyabileceğine güvenmiyor. Katılımcılar savunma bütçesinin artırılmasını desteklese de bunun vergi artışı, kamu hizmetlerinde kesinti veya borçlanmayla finanse edilmesine karşı çıkıyor. Berlin yönetimi ise savunma harcamalarını ve asker sayısını artırmayı hedefliyor.

  • YouGov anketine göre Alman halkının %70'i ordunun ülkeyi savunamayacağına inanıyor.
  • Ankette orduya güvenenlerin oranı %21, görüş bildirmeyenlerin oranı %8.
  • Almanya, savunma harcamalarını 2029'a kadar 153 milyar euroya çıkarmayı ve asker sayısını artırmayı planlıyor.

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın büyük bölümünün ülkenin savunma kapasitesine güvenmediğini ortaya koydu.

YouGov tarafından 17 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 79 yetişkinle gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 70'i Alman ordusunun ülkeyi olası bir saldırıya karşı koruyabileceğine inanmadığını ifade etti. Orduya güvendiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 21'de kaldı. Katılımcıların yüzde 8'i ise görüş bildirmedi.

ORDUYA GÜVEN EN DÜŞÜK ALMANYA'DA

Araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında orduya duyulan güvenin en düşük olduğu ülkenin Almanya olduğu belirtildi.

Katılımcıların yüzde 40'ı mevcut savunma bütçesini yetersiz bulduğunu ifade ederken, yüzde 77'si savunma harcamalarını finanse etmek için vergilerin artırılmasına karşı çıktı.

Ankete göre Almanların yüzde 62'si savunma bütçesi için kamu hizmetlerinde kesinti yapılmasını istemezken, yüzde 59'u da hükümetin daha fazla borçlanmasına karşı olduğunu dile getirdi.

ALMANYA SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma alanındaki yatırımlarını hızlandıran Almanya, geçen yıl 86 milyar euro olan savunma harcamalarını 2029 yılına kadar 153 milyar euroya çıkarmayı planlıyor.

Berlin yönetimi ayrıca 2035 yılına kadar muvazzaf asker sayısını 184 binden 260 bine, ihtiyat kuvvetlerini ise 200 bine yükseltmeyi hedefliyor.

2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe konulması da ülkede tartışılmaya devam ediyor. Özellikle gençler, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi ekonomik sorunları gerekçe göstererek zorunlu askerliğe mesafeli yaklaşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ordu , yönetim , halk elele olursa güven neden olmasın

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