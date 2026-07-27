Haberler

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor'da gecenin karanlığında karşı kampa yüzerek Sercan Yıldırım'ın yanına gitmesiyle yarışma tarihinin en büyük krizlerinden birine imza atan Beyza Gemici, Sercan Yıldırım ile aynı etkinlikte görüntülendi. İkilinin aynı etkinlikte boy göstermesi hakarındaki aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.

  • Beyza Gemici, Survivor 2026'da Sercan Yıldırım ile görüşmek için gece yarısı denizden yüzerek karşı takım kampına geçti.
  • Acun Ilıcalı, konseyde Beyza Gemici'yi ağaç altında Sercan ile bulduğunu ve yalan söylediğini söyledi.
  • Survivor finalinin ardından Beyza Gemici ve Sercan Yıldırım ilk kez aynı organizasyonda bir araya geldi.

Survivor 2026 sezonunda Gönüllüler takımında mücadele eden Beyza Gemici'nin, Sercan Yıldırım ile görüşmek için gece yarısı denizden yüzerek karşı takımın kamp alanına geçmesi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Olayın ardından aralarında çıkan aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayan ikili, yarışmanın finalinin ardından ilk kez aynı organizasyonda bir araya gelerek dikkatleri üzerine çekti.

AĞAÇ ALTINDA SERCAN'LA BASILMIŞTI

Ada şartlarında kuralları ihlal eden bu gizli buluşmayı öğrenen Acun Ilıcalı, konseyde Beyza Gemici'ye oldukça sert sözlerle yüklenmişti. Ilıcalı'nın o konseyde, "Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun." demişti. Tüm bu yaşananlar ve suçlamalar karşısında Beyza Gemici ise kendini savunarak, "Günahımı alıyorsunuz" ifadeleriyle aşk iddialarını reddetmişti.

FİNAL SONRASI İLK KARE

Aşk dedikodularının odağında yer alan ve ada hayatı boyunca haklarındaki iddialarla sık sık gündeme gelen Sercan ve Beyza, Survivor finalinin ardından ilk kez aynı davette objektiflere yansıdı. İkilinin aynı etkinlikte boy göstermesi, kapanmış gibi görünen söylentileri yeniden magazin manşetlerine taşıdı.

İŞTE O KARE:

Kaynak: Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalgada 13 gözaltı! Konut, çek ve taşınmazlar...
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin gözü bu dosyada! Bu sabah 18 kişi daha gözaltına alındı
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan

Türkiye'den İsrail'e tarihi şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor

Ümmü nine yıllardır iki şeye hasret! Utancından misafir kabul etmiyor
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti

Mezarlıkta katliam! AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni öldürüldü
Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu

Sahnede coştukça coştu! Dans şovuyla geceye resmen damga vurdu
Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu

Tadic'in yeni takımı çok sürpriz
Messi'nin maç izlemeye geldiğini duyan Arjantinliler stadyuma akın etti

Ünlü ismin şehre geldiğini duyan yüzlerce hayranı soluğu orada aldı
Beşiktaş'tan Salah'a rest

Beşiktaş'tan Salah'a rest!
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı

Ünlü şarkıcı tezgah açtı, pazarda gören gözlerine inanamadı