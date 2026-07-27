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Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı Haber Videosunu İzle
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
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Konser için Yalova'ya giden rapçi Sefo, alışveriş yaptığı esnaf tarafından tanınmayınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Kendisini gizleyerek esnafın nabzını tutan Sefo, "Sefo mu yakışıklı ben mi?" sorusunu sorunca, aldığı cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu.

  • Rapçi Sefo, Yalova'daki konseri öncesi esnaf ziyareti sırasında alışveriş yaptığı esnaf tarafından tanınmadı.
  • Sefo, kendisini tanımayan esnafla 'Sefo mu yakışıklı, ben mi?' diyaloğu yaşadı ve esnaf 'Sefo işine baksın' yanıtını verdi.
  • Esnafla yaşanan diyalog sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yalova’daki konseri öncesinde esnaf ziyaretine çıkan ünlü rapçi Sefo, alışveriş yaptığı bir esnaf tarafından tanınmayınca renkli anlar yaşandı. Sefo’nun kendisini gizleyerek esnafla girdiği esprili "Sefo mu yakışıklı, ben mi?" diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

"BİZDEN SANATÇI MI OLUR, TİPE BAK!"

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü rapçi Sefo, konser vermek için gittiği Yalova’da esnafla sohbet etti. Alışveriş yaptığı sırada kendisini tanımayan esnafın sorularına esprili yanıtlar veren ünlü şarkıcı, mütevazı ve eğlenceli tavrıyla etraftakileri güldürdü.

Esnaf ile Sefo arasında geçen güldüren diyalog ise şöyle gelişti:

  • Esnaf: "Sanatçı mısın?"
  • Sefo : "Yok be abla, ne sanatçısı… Bizden sanatçı mı olur, tipe bak."
  • Esnaf: "Niye, yakışıklı çocuksun. Ne var?"
  • Sefo : "Sefo mu yakışıklı, ben mi?"
  • Esnaf: "Sefo işine baksın!"

Esnafın Sefo olduğunu anlamadan kendisini Sefo ile kıyaslayıp "Sefo işine baksın" yanıtını vermesi üzerine eğlenceli anlar yaşandı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Milletin derdi geçim olmuş....

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