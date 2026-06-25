Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Kazım Yalçın ve Şehit Mehmet Kocakaya sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1749, Kavaklı, Tatlar Mahallesi ve Sakız Ağacı sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 297, 280, 350, 298, 295, 294, 293, Şehit Serdar Koçak, 465, 299, 290 ve 308 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 514/1, 513, 516, 520, 522, 519, Şehit Bülent Yalçınkaya, Karapürçek ve 518 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gültepe ve Plevne sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çağdaş Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu ve Kavaklı sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 518 Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 297, 299, 349, 345, 301, 290, 302, 367, 308, 300, 307, 360, 365, Şehit Serdar Koçak ve 465 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Site Köy Mobilyacılar Yapı Kooperatifi, Kavaklı, 2227, 2223, 2238, 2234, 2226, 2229 ve 2224 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı, Site Köy Mobilyacılar Yapı Kooperatifi, 2208, 2222, 2209, 2206, 2207 ve 2205 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çınar Dibi, Kazım Karabekir, Çardak, Hipodrom ve Celal Bayar sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1288, 1308, 1048, 1304, 1280, 1286, 1291, 1290, 1276, 1278, 1311, 1292, 1236, 1277, 1279, 1289, 1293, 1287, 1305, 1260, 1275 ve 1282 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 456, 286, 276, 281, 278, 282, 287, 465, 285 ve 279 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Hacı Osman Dugan, 1107, 1271, 1273, 1266/1, Şehit Ertuğrul Kocaer, 1109, 1100, 1111/2, 1111/1, 1100/1, 1101, 1048, 1274/1, 1270, 1110, 1096, 1266 ve 1267 sokakları etkilenecektir.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ark Başı, Debrencik, Olukbaşı, Kayhan Güven, Karcıkaya Dere Sağ, İnözü İnce Yol, İnözü Kalın Yol, Akkol Bağları, Reşide Torun, Ayvaşık, Köprübaşı ve Kumsüren Sağ sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj sokakları etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fasıl, Köşebükü, Harmancık, Tahir, Kadıbükü ve Kayabükü sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj sokakları etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başağaç Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2694, 2689 ve 2687 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2689 Sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2690 Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İhsan Doğramacı ve 1597 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gündönümü ve 5366 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cemal Gürsel, Coşkunlar, Keskin ve Geçit sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5595, Tuğrul Bey, 5602 ve 5600 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15 ile 13.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3183, 2639, 2997, Doğan Taşdelen, Gümüş, 2995, 2992, 2989, 2987, 2986, 3000, 2994, 2993, 2990, 2991, 2988, 2998, 3001 ve 2999 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3111, 3101, 3103, 3104, 3105, 3114, 3118, 3115, 3036, 3107, 3109, 3092, 3112, 3116, 3100, 3097, 3117, 3113, 3093, 3095, 3102, 3098 ve 3091 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akyüz, Kızılkoyunlu, Kuyulu, Kanun, Bıçkı, Haymana, Ahmetadil, Kadir, Aşkar Yaylası, Çeltikli, Kavurmacı, Yalım Erez, Soğulca, Karasüleymanlı, Altunçanak, Atatürk, Batı Kısım, Alıpınar, Kavak, Durupınar, Alper, Sincik, Serinyayla, Kaş Eski Köseler, Mollaresul, Çalışkan, Aras, Mezarlık, 133, Caner, Kargalı, Fikret Sururi Evirgen, Yeniköseler, Hamarat, Şehit Binbaşı Mustafa Tevfik, Kamer, Ekvator, Papyon, Hoca Ahmet Yesevi, Evliyafakı, Cengiz Aysun, Sıraç, Hızar, Yahya Toplu, Barbaros, Aziz, Başarı, Dağıstan, Gölbaşı, Kızılcakışla, Haymana Yolu, Evci, Alsancak, Rahman, Hıdırlar, Melis, Yaylabeyi, Keman, Doğu Kısmı, Küçükkonak, İncirli, Hicran, Meşe, Taşpınar, Gülçin, Çalı, Kesikkavak, Gündoğan, Bintuğ, Manzara, Toyçayırı, Ahırlıkuyu, Bahçecik, Karapınar, Aşağı, Aytaç, Söğüttepe, Çatak, Ayça, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Durutlar, Bahadır Alp, Altuğ, Simge, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Pars, Gültepe, Boğazkaya, Desen, Yumak, Merkez Demirözü, Deveçipınarı, Türkhüyük, Karakaya, Büyükkonak, Aşağı Şeyhali, Tabaklı, Karayavşan, Şehit Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü, Yeşilyurt, Karakuyu, Şerefligökgöz, Babayakup, Saatli, Palamut, Kirazoğlu, Amaç, Esen, Eskikışla, Gedik, Orta Eski Köseler, Tatlıkuyu, Nurlu, Ilgaz, Yeşilöz, Suna, Dereköy, Sarıdeğirmen, Germik, Yukarı Şeyh Ali, Tepeköy, Karaömerli, Çeliktepe, Kerpiç, Yamak, Alahacılı, Aktepe, Sırçasaray, Çayraz, Sarıgöl, Hacı Bayram Veli ve Kayabaşı sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Davdanlı, Abazlı, Evciler ve Karahasanlı sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle etkilenmesi beklenen cadde veya sokak bilgisi belirtilmemiştir.

Çankaya ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çınar Dibi, Kazım Karabekir, Çardak, Hipodrom ve Celal Bayar sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gezer, Soğullu, Kıran, Hakimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, 2296, Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Kalemköy, Kınık, Akgül, Tepebaşı ve Seydi Ali Reis sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2657, Osman Bey, 2658, 2663, 2662, 2659, 2660 ve Söğüt sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2662, 2664 ve Ayaş Ankara Yolu sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mermeroğlu, 1236, Nurhayat, 1238, Bağlıca ve 1235 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sera, Şirinevler, 59, 1574, Silinmez, Sonbahar, Sade, 1562 ve Muammer Aksoy sokakları etkilenecektir.

Keçiören

Keçiören ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yozgat, 564 ve 551 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anavatan, Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi, 5659 ve 5622 sokakları etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1209, Şeyda, Öntek, Gümüşova, 1212, Erdinç, 1208, Kahveciler, Osmangazi, Baştuğ, 945, Kaş, Öztürk, Biçkin ve 919 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Günaydın, 1230, Göker, 1203, Paşakılıcı, 1207, Baştuğ, 1204, Osmangazi, 1206, Kahveciler, Bölük, İbrikçiler, 1201 ve Konukçu sokakları etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 27 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlan, 1217, Sizin, 1200, Çingülü, Karaburun, 1195, Sinanpaşa, Fesleğen, 1199, Geyikdağı, 1196, Aşıkpaşa, Bil, Bölük, Havran ve Baştuğ sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.