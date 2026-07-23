Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 11 Nolu, Yeşilay, Beyaz Karanfil, Balina, 11, Bulut, Beyzahit, 15 Nolu, Basın, Baklavacı, Bengisu ve Bilader cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 16 Nolu, Bağlar, Uluçay, Bahçeler ve Galaba cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, 2. Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme ve Dalyasan cadde, sokak ve mevkilerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızık Küme bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Kurtdereli, Alperen 1, Gül 1, Hoca Ahmet Yesevi, Mahmutbey, Köroğlu, Duman, Fer, Çağatay, Köroğlu, Güleryüz, Alparslan, Alperen, Uçar ve Uysal cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, 2. Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme ve Dalyasan cadde, sokak ve mevkilerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güzelhisar, Sancak 6, Çandır B.M, Çankırı, Sancak 5, 101, Can, Asya 4, Basamak, Asya 3, Ebu Hanefi, Asya 1, Kuğu, Kamil 1, Melek 6, Yıldız Küme, Millet, Tekin Işık, Bağ, Sefahat, Beşparmak, Asya 5, Anıt, Kamil ve Asya 2 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozayağı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Güneyce ve Perili cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beypazarı, Gazi, Tekke Küme, C Kümesi Ilıca, Güneyce, Perili, Şehit ve Akkaya cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ortabereket bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bavlaz ve Gökler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5, 3 ve 4 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alparslan Türkeş ve İrfan Gümüşel cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dere, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Geyikpınarı, Batça ve Akşamoldumu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Geyikpınarı ve Kozalan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güneypark bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güneypark bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doğan Taşdelen, 2522, 2519 ve 2518 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2555, 2547, 2521 ve 2533 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 668, 682, 669, 670, Aleksander Dubçek ve 665 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bülbülderesi, Farabi ve Atatürk cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 605/4 ve Doğukent bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doğukent bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 604/7 ve Doğukent bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kumlu, Halay, Küçüktepe, Taşkent, Günebakan, 113, Kıbrıs, Orhun, Çamkoru ve Ballık cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Afşar, Köseli, Çavuşlu ve Tölköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Üç Şehitler ve 229 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ergenekon, 333, 336 ve 335 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 317, 320, 322, 329 ve 3 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1706 ve 1704 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Süvari, 1703, 1699 ve 1544 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 254 ve Samsun 19 Mayıs cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çimento Fabrikası bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çimento Fabrikası bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.