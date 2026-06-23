Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Akyurt

Akyurt ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez ve Teberik bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Akyurt ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mustafa Özbek, Enver Paşa, Evren Büğdüz, 313, Ebru, 307, 304, 320, 312, 301, 310, 27, 319, Çelikli, Büğdüz, 303, 302, 308, 300, 40, 305, 309, 23, Özyeşilbağ, Akkent ve 400 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Akyurt ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayaş

Ayaş ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen, Emek ve Emek Yeni bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Saray Küme ve Köseler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Uşakgöl, Kabalar, Dibekören, Kıbrıscık Karaşar, Akçalı, Karacaören, Karaören, Haydarlar, Yiğerler ve Kerbanlar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Beypazarı ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ark Başı, Debrencik, Olukbaşı, Kayhan Güven, Karcıkaya Dere Sağ, İnözü İnce Yol, İnözü Kalın Yol, Akkol Bağları, Reşide Torun, Ayvaşık, Köprübaşı ve Kumsüren Sağ bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5387, 5439 ve 5490 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beytepe Mahallesi, 5341, 5320, 5327, 5328 ve Kanuni Sultan Süleyman bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1532, 1530, 1538 ve Ali Metin Tokdemir bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5387, 5435, Kanuni Sultan Süleyman ve Hafsa Sultan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hafsa Sultan bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman ve Enver Türkileri bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman ve Ali Şir Nevai bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2483 ve Doğan Taşdelen bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2694, 2689 ve 2687 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2689 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2690 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İhsan Doğramacı ve 1597 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gümüşyayla bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılca ve İkipınar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kösrelik ve Çırpılıyurt bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kösrelik ve Çırpılıyurt bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çubuk ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beşevler, Kutuören, Tuğrulbey ve 50 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. Aşağıemirler, Kutuören ve İkipınar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gümüşyayla bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sığırlıhacı ve Tuğla bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmutoğlan ve Sarıkoz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mustafa Özbek, Enver Paşa, Evren Büğdüz, 313, Ebru, 307, 304, 320, 312, 301, 310, 27, 319, Çelikli, Büğdüz, 303, 302, 308, 300, 40, 305, 309, 23, Özyeşilbağ, Akkent ve 400 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çubuk ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. Aşağıemirler, Melikşah, 75, Tuğrulbey, 50, Çağrıbey Küme, 57 ve Beşevler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. Aşağıemirler, Kuzuören ve Kutuören bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çubuk ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yazır Küme bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.45 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 23, Camili, Mimar Sinan, Direkli Mevkii, Gölyayla, Çamlık Küme, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Kösrelik, Dalyasan, 2. Oyumiğde, 1. Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu ve 2. Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kalecik

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şarlayık, Bayamlı, Şıhpınar, Tilki, Yarpınar, Akkuzulu, Aktepe, Gökçeören, Alibeyli ve Buğra bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kılçak, Değirmenkaya, Demirtaş, Çayır, A. Mahmutlar, Karkın, Dümbelek İstasyon, Elmapınar, Dağdemir, Uyurca, Çandır, Y. Mahmutlar, Altıntaş, Afşar, Yurtyenice, Çaykaya ve Satılar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören

Keçiören ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ekrem Kavur, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Yavuz 1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik 1, Yeşilyaprak, İdris, Seyit Cumali, Ferah, Demir 1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevkii, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Karaca, Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mahallesi, Yıldız, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Adem, Yusuf Köse, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Yüksel, Kasımbığı, Koca Hoca, Mesut, Kovaca ve Arapoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 347, 366, Sakızağacı, Bilgili, Gündüz, Gazeller, Yılmaz, Kartaltepe, 365, Türkay ve 346 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 993/2, 996, İvedik, 1489, Selçuklu, 993/3, 978, Karakeçili, 993/1, 993, 995/1 ve 994 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Kavaklı ve Gökçeyurt bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Keçiören ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 13.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yozgat, 564 ve 551 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sincan

Sincan ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Öztekin, 1651, 1635, 1601, 1604, Pınar, Şehit Hakan Altunyurt, Polat, Postacı, Rana, Resim, Olgun, Söyleşi, 87, Özgenç, 100, Şehit Beytullah Melih Işık, Mimar Sinan, Yaşar Kemal, Palamut, 92, Vatan ve Petrol bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sincan ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Pekin, Palamut, Özgün 1, Kuyumcu, Yaşar Kemal, 108, Özgenç, 102, Olgun, Orkun, Otoriter ve Vatan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 180, Yenikayı, 2202, 1636, Anayurt, Osmaniye, Çimşit, 4, 2 ve Kesiktaş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sincan ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 318, EmirYaman, 319, Akıncı ve Yenikayı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 10.30 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esen ve Ergi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sincan ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5, Döner, Kartal ve Fırat bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alcı Mahallesi, Melih Gökçek ve Özel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sincan ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Medrese, Kargalı ve Kargalı Köy Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 17.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1630, Şehit Hakan Altunyurt, 1709, 92, Rana, Şehit Beytullah Melih Işık, Postacı, 1704, 1705, Polat, 1703 ve Peker 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sincan ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alcı Mahallesi, Melih Gökçek ve Özel bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Peçenek, Mis, Efe, Maden, Barbaros, Dilber 1, Esen, Ergi ve Çiçek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sincan ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Zeki Uğur, Çiçek, Güven, İnal, 158, Barbaros, Çilek, 157 ve Dinçer bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Sincan ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 373, Behçet Necatigil, Buse, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, Baharat, Abdurrahim Karakoç, Ayaş Ankara Yolu ve Bedri bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.