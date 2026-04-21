Ankara elektrik kesintisi! 21-22-23 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

22.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1566, Hukukçular, Ardıç, Rıhtım, Kızılırmak 2, Savcı, Lokman, Eşrefoğlu ve Mareşal Fevzi Çakmak caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Peçenek, Kavaklı, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Aydıncık bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Bala

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Akörençarşak, Hürriyet Küme, Cumhuriyet Küme, Emirler, Emirler 1, Gölbek, Gülbağı ve Yeniyapançarşak bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında 332, Hürriyet Küme, Akörençarşak, Cumhuriyet Küme, Emirler 1, Altunçanak, Emirler, Şekerköy, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Uğrusarı, Sarılar, Yücelller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Sofular, Avni Akyol, Derekışla, Yaylalıözü, Yeniyapançarşak, Gülbağı, Hanburun ve Karahamzalı bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Oğulbey ve Beynam bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 19 Mayıs, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu 1, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevki, Maden Kesikköprü, Maden, Atatürk, Menekşe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Raşit Ercan, 23 Nisan, Atatürk, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Kızılırmak, Kırmızı Yayla, Adıgüzel ve Erdemli 1 kümesi bölgelerinde kesinti olacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Yeniköy ve Koçyayla’da kesinti yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Yeniköy’de kesinti uygulanacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Yeniköy’de kesinti olacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Yöreli ve Yöreli 23 Afet Konutu bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Yöreli’de kesinti uygulanacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Yöreli’de kesinti olacaktır.

Çankaya

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 555, Saraycık, 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacımuslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca ve Kirazoğlu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında 1450 ve Mevlana bölgelerinde kesinti olacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında Arjantin, İran, Turan Emeksiz ve Atatürk caddelerinde kesinti yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında Sinpaş bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Dikmen, İncek Yolu, Billur ve Turan Güneş bölgelerinde kesinti olacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 1597 Cadde, 1599, Bilkent 11 ve 1557 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Dalgalı ve Yıldızlı bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında İhsan Doğramacı bölgesinde kesinti olacaktır.

Etimesgut

22.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında 2453 numaralı cadde üzerinde kesinti yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında 2319 ve Şehit Hikmet Özer caddelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Kalecik

21.04.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Akkuzulu ve Akkaynak bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 2203, 2202, Tatlar Köyü ve Gökler bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Eski Bucuk Bahçeler ve Yenikayı bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 555, Saraycık, 1651, 1755, 252, Hıdırlar, İnler, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Ördekgölü, Ilıca, Hacımuslu, Karabenli, Sabanca, Avdanlı, Kerpiç, Yaprakbayırı, Büyükkonak, Evliyafakı, Esen, Kavak, Alahacılı, Bahçecik, Soğulca ve Kirazoğlu bölgelerinde kesinti olacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında Atatürk, 392, 415, 383, 397, 411, 390, 396, 413, 387, 386, 389, 416, 398, 412, 29, 393, 400 ve Erkeksu bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında İncirlik bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 677, Tepeyurt ve Çimşit bölgelerinde kesinti olacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Sincan Doğal Besi Çiftliği bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Yenimahalle

22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında 2112, 1955, 1956, 1960, 1979, Kılıçarslan, 1980, 1958 ve 1939 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Memlik bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

21.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Memlik bölgesinde kesinti olacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Memlik bölgesinde kesinti yapılacaktır.

22.04.2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında Memlik bölgesinde kesinti uygulanacaktır.