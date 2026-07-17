Ankara elektrik kesintisi! 17-18 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Turgut Reis ve 34. Sokak etkilenecektir.

ALTINDAĞ

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çevreli, Şehit Bülent Ay, Derme, Duygulu, Kara Ahmet, Dik ve Uzayan sokakları etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Sakız Ağacı, Tatlar Köyü, Çayırözü ve Tatlar Mahallesi etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Malazgirt, Altınpark, Erda, Harman, Omaç, Ulutan ve Şehit Ömer Halisdemir sokakları etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 362. Sokak ve Güneypark etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi etkilenecektir.

BEYPAZARI

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Dibekören ve Sopçaalan etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Dibekören, Bağözü, Başören, Kozağaç, Doğanyurt, Kaplan, Sarıağıl, Çakıloba ve Köst etkilenecektir.

ÇANKAYA

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Uğur Mumcu’nun, Kahraman Kadın, Çehre, Kaptanpaşa, Çayhane ve Turgutlu sokakları etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2518, 2661/2, Çayyolu, 2661/3, 2661/4, 2661/1 ve Doğan Taşdelen etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Beytepe Mahallesi ile 5585, 5584 ve 1710. sokaklar etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ceyhun Atuf Kansu ve Tekstilciler caddeleri etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2683, Ahmet Vehbi Koç, S. Saltoğlu ve 2691. sokaklar etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2683. Sokak etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2694. Sokak ve Ergönül Konut Yapı Kooperatifi etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden etkilenecek cadde ve sokak bilgisi belirtilmemiştir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Güneypark ve İmrahor Vadisi Millet Bahçesi etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 362. Sokak ve Güneypark etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Güneypark etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden İhsan Doğramacı ve 1597. Sokak etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Merasim etkilenecektir.

ÇUBUK

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ankara Caddesi etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Akkuzulu etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Akkuzulu etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Tuğla etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Sarıkoz etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yakuphasan ve Peçenek etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Gökçeören ve Akkuzulu etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Akkuzulu etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Gürgenlik, Köyün Kendisi, Bakacak, Çanakçı, Mumra, Danya, Demir, Göl, Yolüstü, Aha, Akpınar, Yayla ve Çandır etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Sarıkoz etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Gürgenlik, Köyün Kendisi, Bakacak, Çanakçı, Mumra, Danya, Demir, Göl, Yolüstü, Aha, Akpınar, Yayla ve Çandır etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Tuğla, Kutuören ve Gümüşyayla etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yazır Küme etkilenecektir.

ETİMESGUT

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Etimesgut, 1081, 1031, 1085, 1037 ve Belpınarı etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Belpınarı ve 1036. Sokak etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezrası, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler ve Yeni Peçenek etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Göçmen ve Kızılelma etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yapracık Mahallesi ve Yapracık etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1485, 800, 807, 803 ve 804. sokaklar ile Elvankent Banka Konutları etkilenecektir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Dumlupınar ve Ballı Kuyumcu, Eskişehir Yolu bölgesi etkilenecektir.

GÖLBAŞI

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1680, Dosa, 1099, Hüdaverdi, Sevgi Çiçeği, 1720, Ballıkpınar Mahallesi, Dosa Sitesi, 1730, Haymana, Adalararası, Hacıhasan, Kardelen Evleri, Ballıkpınar Küme, Haymana Küme, Hacılar, Hacılar Küme ve Karşıyaka Mahallesi etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ahiboz, 4348, 15, 4334, 1, 41, 5, 50, 4308, 4339, 4305, 4322, Fatih, 49, 30, 4306, Merkez Mahallesi, 4352, 4318, 4321, Fatih Caddesi, 4341, Ankara, 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358 ve 23. sokaklar etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1722, Hüdaverdi, 1719, 1714, 1744, 1714/2, Haymana, Ballıkpınar Mahallesi, 1429, Ballıkpınar Küme, Hacılar Küme, 1449 ve 1454. sokaklar etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 24, 17, 11, 5, 8/1, 4302, 26, 18, 8/1, 23, 12, 7, 15, 13, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, 4, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, 1, 23, Fatih Caddesi ve Sarıkaya etkilenecektir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 281, 317 ve 285. sokaklar ile Yavrucuk Küme etkilenecektir.

KALECİK

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Gökçeören ve Akkuzulu etkilenecektir.

KEÇİÖREN

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Barış, Balıkçılar, Radar, Çağlayan, Güzelyurt, Okul, Aziz, Recep, Hasgül, Çoraklık, Motor, Can, Güler, Saban, İnönü, Aydemir ve Burak sokakları etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Silen, Altın, Güniz, Batur, Kent, Hoca Ahmet Yesevi, Şirin, Bağlum, Park, Ali Aşlar, Serik, Şahin Öz, Tuna, Sağlık, Sema, Cihan, Yaprak, Mareşal Fevzi Çakmak, Akış, Beyazıt, Kartalcık, Yabangülü, Sakarya, Sabit, Mezarlık, Çaylak, Akdağ, 976, Onur, Akbağ ve Mithatpaşa etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 540, 801/8, 804, 801/1, Başkent ve 772. sokaklar etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 807. Sokak etkilenecektir.