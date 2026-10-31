Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi?

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Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, yükselen petrol fiyatları ve güçlenen faiz artırımı beklentileri altın piyasasında satış baskısını artırdı. 30 Ekim'de ons altın 3.880 dolar seviyesine kadar gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Peki, altın neden düşüyor, düşüş devam edecek mi? Gram altın ve ons altında yeniden yükseliş bekleniyor mu? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve yatırımcıların merak ettiği soruların yanıtları.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında küresel ekonomik gelişmeler bulunuyor. Özellikle ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed'in faiz artırabileceği beklentisi ve doların güçlenmesi altına olan talebi zayıflatıyor.

Reuters'ın 30 Ekim tarihli haberine göre ons altın yüzde 3,5 değer kaybederek 3.880,97 dolara geriledi. Altın, ocak ayında gördüğü 5.595 dolarlık zirveden yaklaşık yüzde 30 uzaklaşmış oldu.

Altındaki düşüşün başlıca nedenleri şöyle:

FED'İN FAİZ POLİTİKASI: Faizlerin yüksek kalması veya yeniden artırılması beklentisi, yatırımcıların faiz getirisi olmayan altına ilgisini azaltıyor.

DOLARIN GÜÇLENMESİ: ABD dolarındaki değer kazancı, uluslararası piyasalarda altın fiyatlarını baskılıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ: Enerji maliyetlerinin artması enflasyon endişelerini güçlendiriyor ve faizlerin yüksek kalabileceği beklentisini artırıyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ SATIŞLAR: Borsalarda yaşanan kayıplar, yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışlarını hızlandırabiliyor.

KÂR SATIŞLARI: Yılın başında tarihi zirveleri gören altındaki hızlı yükselişin ardından gelen satışlar düşüşü derinleştiriyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarında kısa vadeli düşüş riskinin devam ettiği değerlendiriliyor. Özellikle ABD'den gelecek enflasyon ve istihdam verileri ile Fed'in aralık ayında alacağı faiz kararı piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

Enflasyonun yüksek kalması ve Fed'in faiz artırması durumunda ons altında yeni düşüşler görülebilir. Buna karşılık faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, doların değer kaybetmesi ve jeopolitik risklerin artması altına yeniden yükseliş getirebilir.

Dolayısıyla mevcut düşüşün kalıcı olup olmayacağını söylemek için henüz erken.

GRAM ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Türkiye'de gram altın fiyatları yalnızca ons altına bağlı değil. Dolar/TL kurundaki değişim de gram altının yönünü belirliyor.

Ons altın gerilerken dolar/TL yükselirse gram altındaki kayıp sınırlı kalabilir. Ancak ons altındaki düşüş hızlanır ve döviz kuru yatay seyrederse gram altında da gerileme görülebilir.

Bu nedenle yatırımcıların hem ons altın hem de dolar/TL hareketlerini birlikte takip etmesi gerekiyor.

2027 YILINDA ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altındaki sert düşüşe rağmen uzun vadeli beklentiler tamamen olumsuz değil.

Reuters'ın 27 Ekim 2026 tarihli analist anketinde 2026 yılı için ortalama ons altın tahmini 4.495 dolar, 2027 yılı için ise 4.650 dolar olarak açıklandı.

Bu tahminler, kısa vadeli düşüşe rağmen analistlerin orta vadede toparlanma ihtimalini koruduğunu gösteriyor. Ancak piyasa koşullarına bağlı olarak beklentiler değişebilir.

NOT: Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.