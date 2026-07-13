Altı Üstü İstanbul 5. bölüm full HD nereden izlenir, Altı Üstü İstanbul SON BÖLÜM izleme linki var mı ATV ?

NTC Medya imzalı güçlü senaryosu ve Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi usta isimlerin yer aldığı dev kadrosuyla sezona damga vuran dizi, sosyal medyada da her yayın günü trend listelerinin zirvesine yerleşiyor. Kaçırdıkları sahneleri donmadan, yüksek çözünürlükte izlemek isteyen dizi severler, internette "ATV Altı Üstü İstanbul nereden izlenir, resmi ve güvenli izleme kanalları nelerdir?" sorgularını gerçekleştiriyor. İstanbul'un altı ile üstü arasındaki o keskin uçurumu gözler önüne seren bu iddialı yapımın en güncel, kesintisiz ve güvenli canlı yayın linkleri ile kaçıranlar için tekrar izleme seçeneklerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı dizi, modern şehir hayatının acımasız gerçekleri ile kenar mahallede filizlenen umut dolu bir mücadeleyi odağına alıyor. İstanbul'un kimsenin uğramadığı, kendi halindeki yoksul semti Ziyankâr Mahallesi'nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, futbolda yükselecekleri o büyük final maçıyla değişmek üzeredir.

Ancak sefaletten kurtulma hayali kuran bu gençlerin yolu, şehrin bambaşka ve lüks bir yüzünde büyüyen Naz, Melek ve Uzay gibi gençlerle kesişir. Kahkahaların ve hayallerin ardında yaşanacak sarsıcı bir trajedi, hem mahallenin dengesini altüst edecek hem de Emir'e sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu gösterecektir. "Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır" mottosuyla ilerleyen yapım, güç, aşk, ihanet ve karanlık pazarlıkların gölgesinde büyük bir varoluş savaşı sunuyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDEN İZLENİR?

Altı Üstü İstanbul dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzay ve Emir'in arasındaki gerilim, yaşanan korkunç kazayla bambaşka bir boyuta taşınır. Ölümle burun buruna gelen iki genç için zamanla yarış başlarken, Uzay öleceğini düşünerek elindeki flaş belleği Emir'e emanet eder. Emir ise kendisini hiç beklemediği bir kararın ortasında bulur.

Diğer yanda Melek'in ağzından dökülen itiraflar, bugüne kadar herkesin inandığı gerçekleri altüst edecek büyük bir sırrın kapısını aralar. Kazanın perde arkasındaki şüpheler giderek büyürken, Emir'in elindeki flaş bellek Bahtiyar'la ilgili tüm dengeleri değiştirebilecek gerçekleri barındırmaktadır.

Yolun sonuna gelen Uzay için artık tek bir çıkış vardır: Kaçmak. Ancak ortaya çıkacak sır, yalnızca onun değil, mahalledeki herkesin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecektir.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin en çok merak edilen yönlerinden biri de çekim mekanları oldu. Hikayenin kalbinin attığı, dizideki adıyla Ziyankâr Mahallesi, gerçekte İstanbul'un haritasında yer alan resmi bir mahalle değildir; dizi için kurgulanmış bir semttir.

Dizinin çekimleri, İstanbul'un kendine has dokusunu ve tarihi geçmişini korumayı başarmış Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi farklı tarihi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Kenar mahalle sahneleri için İstanbul'un eski sokakları tercih edilirken, zengin ve elit karakterlerin hayatı için ise kentin modern ve lüks semtlerindeki mekanlar ile yalılardan yararlanılıyor.