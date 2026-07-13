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Kötü koku ekipleri hareket geçirdi; zihinsel engelle kadın, ablasının cansız bedeniyle bir hafta aynı evde kalmış

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Samsun'da evden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Mualla Boyeri'nin (60) cansız bedenini buldu. Zihinsel engelli kardeşi Süheyla B.'nin, ablasının cesediyle bir hafta aynı evde kaldığı belirlendi.

SAMSUN'da evden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adreste ikamet eden Mualla Boyeri'nin (60) cansız bedenini buldu. Ekiplere kapıyı açan Boyeri'nin zihinsel engelli kardeşi Süheyla B.'nin, ablasının cansız bedeniyle bir hafta aynı evde yaşadığını belirledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölge halkı sokak üzerindeki apartmandan yoğun kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kokunun Mualla Boyeri'ye ait evden geldiğini belirledi. Evin zilini çalan ekiplere kapıyı, Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi Süheyla B. açtı. Eve giren ekipler, Boyeri'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede Boyeri'nin bir hafta önce öldüğü, kız kardeşinin de cesetle bu süre zarfında aynı evde kaldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boyeri'nin cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Boyeri'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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