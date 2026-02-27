Alperen Şengün kimdir, NBA'da hangi takımda oynuyor?

NBA'de Türk basketbolunun temsilcisi Alperen Şengün, Houston Rockets ile sergilediği etkileyici oyunlarla adından söz ettiriyor. 22 yaşındaki uzun oyuncu, hem ribaund hem de skorer kimliğiyle takımına önemli katkılar sağlıyor. Alperen Şengün hakkında güncel haberler ve Rockets'taki son gelişmeler, basketbol takipçileri tarafından yakından izleniyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR? NBA'İN YÜKSELEN YILDIZI

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002'de Türkiye'nin Giresun şehrinde doğan genç ve yetenekli bir profesyonel basketbolcudur. Beşiktaş altyapısında yetişen ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği müthiş performansla kısa sürede dikkat çeken Şengün, 2021 NBA Draftı'nda 1. tur 16. sıradan seçilerek kariyerini ABD'de sürdürmeye başladı. Draftta hakları Oklahoma City Thunder tarafından alınsa da Houston Rockets'a takas edildi ve o günden bu yana Rockets formasıyla NBA sahalarında boy gösteriyor.

Boyu yaklaşık 2.11 metre olan Şengün, pivot pozisyonunda oynamasının yanı sıra modern basketbolda nadir görülen pas yeteneği, oyun zekâsı ve ribaund hakimiyetiyle ön plana çıkıyor. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen NBA'deki istatistikleri ve takım içindeki rolüyle ligde fark yaratan isimlerden biri haline geldi.

NBA KARİYERİ VE HOUSTON ROCKETS'TA ROLÜ

Alperen Şengün, kariyerine başladığı Houston Rockets'ta kısa sürede takımın lider oyuncularından biri olarak öne çıktı. Rockets, genç yıldız üzerine kurulu bir yeniden yapılanma sürecinde adeta Şengün'ün yeteneklerinden faydalanarak ligde yükselişe geçti.

DRAFT VE İLK YILLAR

2021 NBA Draftı'nda 16. sıradan seçilen Şengün, basketbolun en zorlu ligine adım attığında takımının yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayan isimlerden biri oldu. Başlangıçta sınırlı süreler alan genç oyuncu, zamanla hem skorer hem de pasör özellikleriyle dikkat çekti ve Rockets'ın oyun kurulumunda önemli bir rol üstlendi.

PERFORMANS VE İSTATİSTİKLER

2025–26 sezonunda Alperen Şengün, maç başına ortalama 20 civarı sayı, 9–10 ribaund ve 6'ya yakın asist istatistikleriyle NBA'nin en verimli pivotlarından biri olarak yer alıyor. Bu dengeli performansı, hem hücumda hem de takım savunmasında Rockets'ın başarısında büyük rol oynuyor.

Maç içinde hem pota altını domine eden bir ribaundçu hem de pas yeteneğiyle takımı için fırsatlar yaratan bir oyun kurucu özelliği taşıyan Şengün, modern basketbolun en çok değer verilen uzun oyuncu profiline sahip.

TARİHİ BAŞARILAR VE NBA ALL-STAR SEÇİMİ

Alperen Şengün, NBA'de yükselen kariyerinin bir dönüm noktası olarak NBA All-Star Game'e seçilerek Türkiye basketbol tarihine geçti. 2025 sezonunda All-Star seçilen Şengün, bu başarıyı elde eden ikinci Türk oyuncu oldu; bu unvanı daha önce sadece Mehmet Okur kazanabilmişti.

Bu All-Star seçimi, Şengün'ün ligin en iyi oyuncuları arasında yer aldığının önemli bir göstergesi. Ayrıca onun bu başarısı, Türk basketbolu için de önemli bir gurur kaynağı oldu.

OYUN TARZI VE SAHADAKİ ETKİSİ

Şengün'ün oyun tarzı, geleneksel pivotlardan farklı olarak geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ribaund ve skorer özelliklerinin yanı sıra oyunu okuma ve pas yeteneğiyle takım arkadaşlarını da etkili konumlara sokabilen bir oyuncu. Bu yönüyle kendisi, birçok basketbol otoritesi tarafından "oyun kurabilen uzun" profiliyle NBA'de modern pivot anlayışının başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Houston Rockets'ın hücum planlarında Şengün'e verilen rol oldukça geniş. Onun etkinliği takımın set hücumlarında oyun kurulumunun bel kemiğini oluştururken, ribaund ve savunmada da takıma enerji kazandırıyor.

MİLLİ TAKIM VE ULUSLARARASI BAŞARI

NBA kariyerinin yanı sıra Türkiye A Milli Basketbol Takımı formasıyla da uluslararası arenada önemli maçlar çıkarmış olan Şengün, özellikle genç yaşta Türk basketbolunun yüzünü uluslararası arenada temsil eden isimlerden biri oldu. EuroBasket gibi organizasyonlarda da gösterdiği performansla milli takıma katkı sağladı ve Türkiye'nin önemli maçlarında kilit roller üstlendi.

GELECEK HEDEFLERİ VE POTANSİYEL

Henüz 20'li yaşlarında olan Alperen Şengün'ün potansiyeli, NBA'de daha büyük başarılara ulaşabileceğinin sinyallerini veriyor. Hem istatistiksel dengesi hem de takım içindeki liderlik rolü, onun gelecekte MVP adayları arasında bile anılabileceğini gösteriyor. Rockets ile uzun yıllar sözleşmesi bulunan Şengün'ün hedefleri arasında NBA şampiyonluğu ve kişisel başarı ödülleri de bulunuyor.

TÜRK BASKETBOLUNUN NBA'DE PARLAYAN YILDIZI

Alperen Şengün, kısa sürede NBA'de adından söz ettiren bir yıldız haline geldi. Houston Rockets'ta lider bir oyuncu konumunda olan Şengün, hem istatistiksel başarısıyla hem de saha içi etkisiyle modern basketbolun öne çıkan pivotlarından biri. Türk basketbolu için büyük gurur kaynağı olan bu genç yıldız, gelecekte NBA'de daha büyük başarılara imza atmaya aday.