Akaryakıt kayyum SON DAKİKA! Hangi akaryakıt şirketlerine kayyum atandı?

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen kapsamlı akaryakıt operasyonunda, sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle kamu zararına yol açtığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik önemli bir adım atıldı. Operasyon kapsamında 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Peki, hangi akaryakıt şirketlerine kayyum atandı? Akaryakıt kayyum son dakika gelişmeleri haberimizde.

AKARYAKIT KAYYUM SON DAKİKA!

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, operasyonun devlet kurumları arasındaki koordinasyonla yürütüldüğü ve ekonomik düzeni hedef alan yapılara karşı kararlı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülürken; İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eş güdüm içinde çalıştı. Sürece ayrıca MASAK, EPDK, TMSF ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü de dahil oldu.

OPERASYONUN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir yapılanmanın yıllık 350–400 bin ton LPG ithalatı üzerinden vergi kaçırdığı tespit edildi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinin sahte fatura düzeni ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırıldığı belirlendi.

9 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlar İstanbul (merkez) başta olmak üzere Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda:

6 şirkete el konuldu

10 şirkete kayyum atandı

27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONUN BOYUTU

Yetkililer, operasyonun çok yönlü bir devlet koordinasyonu ile yürütüldüğünü açıkladı. Süreçte jandarma birimleri, vergi denetim ekipleri, MASAK analizleri, gümrük muhafaza birimleri ve enerji piyasası düzenleyici kurumları birlikte hareket etti.

Bakanlık açıklamasında, operasyonun ekonomik suçlarla mücadelede kapsamlı bir adım olduğu ve kamu kaynaklarının korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

HANGİ AKARYAKIT ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI?

Soruşturma kapsamında kayyum atanan ve hakkında işlem yapılan şirketler kamuoyu ile paylaşıldı. Akaryakıt sektöründe faaliyet gösterdiği belirlenen şirketlere yönelik tedbir kararları uygulanırken, mali incelemelerin sürdüğü bildirildi.

KAYYUM ATANAN VE İŞLEM YAPILAN ŞİRKETLER

AVGAZ ENERJİ A.Ş.

BDY GROUP YATIRIM A.Ş.

BİRHAT İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

İSTANBUL LİKİT GAZ ENERJİ VE PETROL

LPGAS ENERJİ A.Ş.

PET GAZ A.Ş.

SETGAZ DEPOLAMA LPG PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. ŞTİ.

YİĞİTLER ÜRETİM VE ENERJİ A.Ş.

RAS OTOMOTİV İTH. İHR. A.Ş.

GLOBAL TERMİNAL HİZMETLERİ A.Ş.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE HUKUKİ SÜREÇ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, soruşturma kapsamında suç örgütünün ekonomik yapısı, mali işlemleri ve vergi kaçırma yöntemleri detaylı şekilde inceleniyor. Sahte fatura düzeni ve hayali ihracat mekanizmalarının devletin vergi gelirlerini doğrudan hedef aldığı tespit edildi.

Süreç kapsamında el konulan şirketlerin mali yapılarının incelemeye alındığı, kayyum atanan firmalarda ise yönetim süreçlerinin devlet kontrolüne geçtiği bildirildi.