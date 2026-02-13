Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Türkiye'de akademi ve yerel yönetim alanlarında uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip. 1960 yılında Van'da doğan Özer, çeşitli üniversitelerde sosyoloji, felsefe, işletme ve eğitim bilimleri alanlarında eğitim aldı. Ahmet Özer kimdir, hangi partiden? Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kaç yaşında, nereli, evli mi?Detaylar...

ESKİ ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER KİMDİR?

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden ve deneyimli yerel yönetim uzmanlarından biridir. 1960 yılında Van'da doğan Özer, eğitim hayatına Muradiye Ortaokulu ile başladı ve Van Atatürk Lisesi'nde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesi'nde sürdürdü. 1977 yılında Diyarbakır Lisesi'nden mezun oldu.

Ahmet Özer'in akademik yolculuğu oldukça zengindir. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesi'nde sosyoloji, felsefe, işletme ve eğitim bilimleri alanlarında lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde "Aşiret Düzeni ve Brukanlar" teziyle sosyoloji alanında, ODTÜ'de ise "Karl Popper ve Thomas Kuhn'un Bilim Felsefelerinin Karşılaştırması" teziyle bilim ve siyaset felsefesi alanında iki mastır yaptı.

Profesyonel kariyerine akademik çalışmalarla başlayan Özer, "GAP'ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları" üzerine Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yaptı. Doktora sonrası ABD'de sekiz eyalette yerel yönetimler, başkanlık sistemi ve demokrasi üzerine araştırmalar yürüttü ve bu çalışmasını profesörlük takdim tezi olarak sundu.

1991 yılında Diyarbakır merkezli GAP Belediyeler Birliği'nin kuruluşuna öncülük eden Ahmet Özer, 1996 yılında İstanbul'da düzenlenen BM Habitat II Zirvesi'nde Türkiye delegesi olarak görev aldı. Göç ve kentleşme konularında hem Türkçe hem İngilizce sunumlar hazırladı.

1997 yılında Mersin Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak akademik kariyerine devam eden Özer, "Osmanlıdan Cumhuriyete Toplumsal Kurum ve Düşüncelerde Süreklilik ve Değişme" teziyle doçent, 2009 yılında ise Süleyman Demirel Üniversitesi'nde "11 Eylül, ABD, Türkiye ve Küreselleşme" takdim teziyle profesör unvanını aldı.

Akademik kariyerinin yanı sıra, Ahmet Özer, yerel yönetimler alanında ulusal ve uluslararası birçok projede görev yaptı. 1992-1994 yıllarında AB destekli Akdeniz Ülkeleri Kentsel Gelişme Projesi'nde yer aldı ve çeşitli ülkelerin deneyimlerini inceledi. Ayrıca 145 belediyenin üye olduğu GAP Belediyeler Birliği'nde Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

2012-2017 yıllarında Toros Üniversitesi'nde Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurup yöneten Özer, 2022-2023 yıllarında hem Bahçeşehir Üniversitesi'nde danışman öğretim üyesi olarak görev yaptı hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Danışmanı olarak çalıştı.

AHMET ÖZER HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Özer'in siyaset kariyeri de akademik ve profesyonel geçmişi kadar dikkat çekicidir. 2004 yılında SHP (Sosyal Demokrat Halk Partisi)'nden Van Büyükşehir Belediyesi aday adayı olmuş, aynı dönemde Mersin Toroslar'da belediye başkanlığı için de aday gösterilmiştir. Seçimlerde az bir oy farkıyla kaybetmiş olsa da yerel yönetimler ve siyaset sahasında aktif rol almıştır.

AHMET ÖZER KAÇ YAŞINDA?

1960 doğumlu olan Ahmet Özer, 2026 yılı itibarıyla 66 yaşındadır.

AHMET ÖZER NERELİ?

Ahmet Özer, Türkiye'nin doğu illerinden Van kökenlidir. Van'da doğmuş, eğitim hayatının ilk yıllarını Van ve Hakkâri'de tamamlamış, ardından Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde akademik eğitimine devam etmiştir.

AHMET ÖZER EVLİ Mİ?

Ahmet Özer, evli ve iki yetişkin çocuk babasıdır. Üç dil bilen Özer, akademik ve yerel yönetimler alanında önemli projelerde yer almıştır. Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, bölüm başkanlığı ve merkez müdürlüğü gibi pek çok idari görev üstlenmiştir.

Özer, Türkiye-Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında danışma kurulu başkanlığı yapmaktadır. Akademik olarak 36 kitabı ve 200'ün üzerinde yayını, 350 ulusal ve uluslararası bildirisi ile dikkat çekmektedir.

ESKİ ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bir dönem "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın ardından kısa süre içinde tahliye edilmiştir. Bu gelişme, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.