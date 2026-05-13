Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi

Bolu Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

  • İddianamede Özcan'a 6 kez 'icbar suretiyle irtikap', 3 kez 'irtikaba teşebbüs', 34 kez 'nitelikli dolandırıcılık' ve 1 kez 'rüşvet' suçlaması yöneltildi.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan hapis cezaları istendi.

BİRDEN FAZLA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İddianamede şüphelilere “icbar suretiyle irtikap”, “irtikaba teşebbüs”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasasına muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

Tanju Özcan hakkında 6 kez “icbar suretiyle irtikap”, 3 kez “irtikaba teşebbüs”, 34 kez “nitelikli dolandırıcılık” ve 1 kez “rüşvet” suçundan toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İÇİN DE HAPİS İSTEMİ

Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında ise 5 kez “icbar suretiyle irtikap” ve 2 kez “irtikaba teşebbüs” suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası istendi.

BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız hakkında da “irtikap suçuna yardım”, “irtikap suçuna yardıma teşebbüs” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından toplam 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede diğer şüpheliler hakkında da farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezaları istendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Mahzun devrim:

Diyorum ki bu memlekette iki kişiyi öldüren 25 30 yıl arası ceza alıyor bu adam kac kişiyi öldürmüş ki bu kadar ceza alıyor dolandırıcılıktan girenler var tanıdığım onlarda 3 beş yıl yatıp çıkıyor ilginç

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

