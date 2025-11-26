Ahmet Can Dündar kimdir? Ahmet Can Dündar kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Dijital dünyanın genç yıldızlarından Ahmet Can Dündar, "Heypoper" adıyla sosyal medyada tanınıyor. Mizah ve eğlence odaklı videoları ile kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Dündar, YouTube, TikTok ve Instagram'da aktif olarak içerik üretiyor. Ahmet Can Dündar ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

AHMET CAN DÜNDAR KİMDİR?

Ahmet Can Dündar, dijital dünyada "Heypoper" olarak tanınan genç bir sosyal medya fenomenidir. YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlarda içerik üreten Dündar, özellikle mizah temelli videoları, "kışkırtma", "cezalı oyun" ve "24 saat challenge" gibi farklı formatlardaki paylaşımlarıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi kazandı.

İzleyicilerle kurduğu samimi ve eğlenceli iletişim, onu genç kuşak arasında popüler bir isim haline getirdi. Ayrıca, kardeşi Sıla Dündar ile birlikte hazırladığı videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor ve Ahmet Can Dündar'ın dijital içerik kariyerini güçlendiriyor.

AHMET CAN DÜNDAR KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Can Dündar, 6 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur ve 26 yaşındadır. Burcu Terazi olan Dündar, aktif sosyal medya hayatının yanı sıra spor ve vücut geliştirmeyle de ilgileniyor, sağlıklı ve dinamik bir yaşam tarzı benimsiyor.

AHMET CAN DÜNDAR NERELİ?

Dündar, İzmir doğumlu ve hâlen bu şehirde yaşamaktadır. Ailesiyle birlikte İzmir'de yaşayan Ahmet Can Dündar, sık sık İstanbul'a gelerek arkadaşlarıyla vakit geçirmekte ve sosyal medya projeleri için farklı şehirlerde de çalışmalar yürütmektedir.

AHMET CAN DÜNDAR'IN KARİYERİ

Ahmet Can Dündar, dijital içerik üreticiliği kariyerine genç yaşta başladı ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edindi. YouTube kanalında 4 milyonu aşkın abonesi bulunuyor ve içerikleri milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Mizah odaklı videolarının yanı sıra, kışkırtma ve çeşitli challenge formatları ile sosyal medyada dikkat çekiyor.

Eğitim hayatında ise Gaziemir Anadolu Teknik Lisesi'ni tamamlayan Dündar, Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde üniversite öğrenimini sürdürdü. Kardeşi Sıla Dündar da sosyal medyada aktif ve ikilinin birlikte ürettiği içerikler, gençler arasında oldukça popüler. Sevgilisi Feride Özdinç ile sosyal medyada paylaştığı görüntüler de hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.