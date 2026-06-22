Japon turistin yayınına müdahale edip garip hareketler yaptı

İstanbul’da sokak yayını yapan Japon canlı yayıncı Nanatty, kamerasına karşı garip ve uygunsuz hareketler yapan yaşlı bir adamın sözlü tacizine uğradı. Olay karşısında neye uğradığını şaşıran ve büyük şok yaşayan kadın yayıncı, ne diyeceğini bilemedi.

YAŞLI ADAMA SALDIRMAYA KALKTI

Durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaşlı adama anında tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine kalabalıktan bir kişinin şahsa saldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com