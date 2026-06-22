Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasını, sigorta süreçlerini ve ağır hasarlı araçların geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. 12 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Tebliği ile birlikte, ağır hasarlı araçlara ilişkin uygulamalarda kapsamlı değişiklikler hayata geçirilecek. Peki, Ağır hasarlı araçların trafiğe çıkışı yasaklandı mı? Ağır hasarlı (pert) araç satışı ne zaman yasaklanacak? Detaylar...

AĞIR HASARLI ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI MI?

Kamuoyunda en fazla tartışılan konuların başında ağır hasar kayıtlı araçların tamamen trafikten kaldırılacağı yönündeki iddialar geliyor. Ancak yürürlüğe girecek düzenleme doğrudan tüm ağır hasarlı araçların trafikten men edilmesini öngörmüyor.

Mevzuatta yapılan değişiklik, esas olarak sigorta şirketlerinin ağır hasarlı araçlar için tazminat ödemesi yapabilmesinin şartlarını yeniden düzenliyor. Buna göre, eksper raporuyla ağır hasarlı olduğu belirlenen bir araç için pert ödemesi alınabilmesi amacıyla aracın trafikten çekilmiş olması gerekiyor.

Dolayısıyla düzenleme, mevcut ağır hasar kayıtlı araçların tamamının otomatik olarak trafikten çıkarılması anlamına gelmiyor. Yeni uygulama, ağır hasarlı araçların sigorta tazminatı sürecine ilişkin yeni bir prosedür oluşturuyor.

ÇEKME BELGE ZORUNLULUĞU NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni dönemde eksper tarafından ağır hasarlı olarak değerlendirilen bir araç için sigorta şirketinden pert tazminatı talep edilecekse, aracın “Trafikten Çekilmiştir” statüsüne geçirilmesi gerekecek.

Bu nedenle çekme belgesi, tazminat sürecinin temel unsurlarından biri haline geliyor. Sigortacıya bu belgenin sunulmaması durumunda ağır hasar nedeniyle pert tazminatı ödemesi gerçekleştirilmeyecek.

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AĞIR HASARLI ARAÇLARIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Yeni düzenlemeyle ilgili en çok merak edilen bir diğer konu ise ağır hasarlı araçların satışının tamamen yasaklanıp yasaklanmadığı oldu.

Mevzuat hükümleri incelendiğinde ağır hasarlı araçlar için doğrudan bir satış yasağı getirildiğine dair bir hüküm bulunmuyor. Ancak satış süreçlerinin hukuki niteliğinde önemli değişiklikler meydana geliyor.

Mülkiyet Devri Yapılabilecek Mi?

Trafikten çekme belgesi alınmış bir aracın mülkiyetinin devredilmesine ilişkin herhangi bir yasak öngörülmüyor. Başka bir ifadeyle çekme belgeli araçların noter üzerinden satış işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Bu nedenle düzenleme, ağır hasarlı araçların mülkiyet devrini tamamen ortadan kaldırmıyor.

İkinci El Piyasasında Neler Değişecek?

Yeni uygulamayla birlikte ağır hasar kaydı işlenen ve çekme belgesi düzenlenen araçlar resmî olarak “Trafikten Çekilmiş” statüsünde değerlendirilecek.

Bu durum, söz konusu araçların plakalı, muayeneli ve trafiğe çıkabilecek durumda bulunan standart ikinci el araçlar gibi işlem görmesini engelleyecek.

Dolayısıyla düzenleme doğrudan satış yasağı getirmese de ağır hasarlı araçların ikinci el piyasasındaki konumunu önemli ölçüde değiştirecek.

AĞIR HASARLI (PERT) ARAÇ SATIŞI NE ZAMAN YASAKLANACAK?

Yeni mevzuat kapsamında ağır hasarlı veya pert olarak nitelendirilen araçların satışının tamamen yasaklanacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme geliyor.

Ancak yürürlüğe girecek düzenleme hükümlerinde ağır hasarlı araçların mülkiyet devrini tamamen yasaklayan açık bir hüküm bulunmuyor.

1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak yeni uygulama, ağır hasarlı araçların sigorta tazminatı süreçlerine ve hukuki statülerine ilişkin değişiklikler içeriyor. Çekme belgesi alınan araçların noter üzerinden satışına yönelik bir yasak öngörülmezken, bu araçların normal ikinci el araç statüsünde değerlendirilmesinin önüne geçiliyor.

Bu nedenle mevcut mevzuat çerçevesinde ağır hasarlı araçların satışının tamamen yasaklanacağına ilişkin bir düzenleme yer almıyor. Düzenleme, satışın varlığından ziyade satışın hukuki niteliğini ve aracın statüsünü değiştiren hükümler içeriyor.