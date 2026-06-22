Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Ağrı'nın Hamur ilçesinde 28 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın trajik ölümünün ardından başlatılan idari soruşturmada ilk cezalar kesildi. Genç öğretmene sistematik mobbing uyguladığı öne sürülen Okul Müdürü Melahat İleri’nin rütbesi öğretmenliğe düşürülürken, Irmak öğretmenin feryat dolu şikayet dilekçelerini sümen altı ettiği iddia edilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de açığa alındı.

İLÇE MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Sözleşmeli öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü bulunması ve ilk tespitlere göre intihar ettiğinin belirlenmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri harekete geçmişti. Soruşturma kapsamında ilk ceza, genç öğretmenin resmi makamlara yaptığı yardım çığlıklarına ve şikayet dilekçelerine kulak tıkadığı iddia edilen Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş’e kesildi. Özmüş, görevini ihmal ettiği ve talepleri dikkate almadığı gerekçesiyle açığa alındı.

O MÜDÜR ÖĞRETMENLİĞE DÜŞÜRÜLDÜ

KısaDalga.net’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre; Irmak öğretmeni adım adım ölüme sürükleyen baskıların odağındaki isim olan okul müdürü Melahat İleri'nin ise olay sonrası müdürlük vasfı elinden alındı. Kademesi düşürülerek öğretmenliğe tenzil edilen İleri, kadrosunun bulunduğu eski okula öğretmen olarak geri gönderildi.

Melahat İleri

"ZATEN USULSÜZ ATANMIŞTI"

Melahat İleri’ye verilen bu ceza kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, eski müdürün geçmişine yönelik şok edici bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz’ın da sert sözlerle dikkat çektiği iddiaya göre; öğretmenliğe düşürülen İleri, müdürlük makamına hiçbir mülakata girmeden ve gerekli diplomaya sahip olmadan, arkasındaki siyasi/bürokratik bağlantılar sayesinde usulsüzce getirilmişti.

Kaynak: Haberler.com