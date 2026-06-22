Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış

ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütüldüğü belirtilen diplomatik temaslar dünya gündemindeki yerini korurken, Tahran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'nın, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsviçre'de şimdiye kadar herhangi bir nükleer müzakerenin gerçekleşmediği öne sürüldü.

"UAEA BAŞKANI GROSSI İLE DE GÖRÜŞME OLMADI"

Haberde yer alan kaynağa göre, İranlı yetkililer ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi arasında da İsviçre'de herhangi bir görüşme yapılmadı.

Açıklama, son günlerde ABD ile İran arasında diplomatik kanalların yeniden hareketlendiği ve tarafların İsviçre'de kritik temaslarda bulunduğu yönündeki iddiaların ardından geldi.

ARKA ARKAYA GELEN AÇIKLAMALAR KAFALARI KARIŞTIRDI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, daha önce yaptığı açıklamalarda İsviçre'deki temasların ardından önemli ekonomik kazanımlar elde ettiklerini savunmuş, petrol ve petrokimya ihracatına yönelik bazı yaptırım muafiyetleri ile dondurulmuş varlıkların bir kısmının serbest bırakıldığını öne sürmüştü.

Ayrıca Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temasların ardından Lübnan'da çatışmaların yeniden başlamasını önlemek amacıyla ABD, İran ve Lübnan'ın dahil olacağı ortak bir mekanizma kurulacağı açıklanmıştı.

GÖZLER WASHINGTON VE TAHRAN'DA

Tasnim'in haberi, İsviçre'de yürütüldüğü belirtilen görüşmelerin kapsamı ve niteliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Taraflardan gelecek yeni açıklamalar, son günlerde sıkça konuşulan ABD-İran yakınlaşmasının gerçek boyutunu ortaya koyacak.

Kaynak: Haberler.com