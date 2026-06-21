Ağır hasarlı araç satışı yasak mı, pert araç satışı yasaklandı mı?

İkinci el araç piyasasında artan denetimler ve sigorta şirketlerinin uygulamaları, “pert araç satışı yasaklandı mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Mevcut mevzuata göre ağır hasarlı araçların satışına dair tamamen bir yasak bulunup bulunmadığı araştırılırken, ekspertiz ve hasar kayıtlarının paylaşımı da alıcılar açısından kritik önem taşıyor. Konuyla ilgili resmi düzenlemeler ve güncel uygulamalar, araç alım satımı yapacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor.

AĞIR HASARLI ARAÇ SATIŞI YASAKLANDI MI?

Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan “ağır hasarlı araçlar için yeni dönem başlıyor” iddiası ikinci el otomobil piyasasında büyük merak uyandırdı. İddiaya göre 1 Temmuz itibarıyla ağır hasar kayıtlı araçların ikinci el satışı tamamen sona erecek ve bu araçlar yalnızca çekme belgeli ya da hurda/yedek parça statüsünde işlem görebilecek.

Ancak söz konusu iddia, şu ana kadar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Konuyla ilgili herhangi bir yeni yasal düzenleme ya da satış yasağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan bilgiler şu an için “iddia” niteliği taşıyor.

AĞIR HASARLI ARAÇLARDA MEVCUT UYGULAMA NE?

Mevcut sistemde ağır hasar kayıtlı araçların satışı tamamen yasak değil. Bu araçlar, TRAMER kaydı ve hasar durumu açık şekilde belirtilmek şartıyla ikinci el piyasasında alınıp satılabiliyor. Ancak sigorta şirketleri tarafından “pert” olarak kabul edilen bazı araçlar, süreç sonunda çekme belgeli veya hurda statüsüne ayrılabiliyor.

Bu noktada en önemli konu, alıcıların ekspertiz raporlarını ve hasar geçmişini dikkatle incelemesi oluyor. Özellikle ağır hasarlı araçların güvenlik ve değer kaybı açısından risk taşıdığı biliniyor.

İDDİALAR NEYE DAYANIYOR?

Sosyal medyada dolaşan paylaşımlarda, ağır hasarlı araçların ikinci el satışının tamamen kaldırılacağı ve yalnızca parça amaçlı kullanılabileceği öne sürülüyor. Ancak bu iddiaları destekleyen resmi bir düzenleme metni veya kurum açıklaması bulunmuyor.

Uzmanlar, bu tür paylaşımların zaman zaman yanlış anlaşılmalardan veya eksik bilgilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

ALICILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

İkinci el araç satın alacak kişilerin özellikle TRAMER kayıtlarını, ekspertiz raporlarını ve sigorta geçmişini detaylı şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Ağır hasar kaydı bulunan araçlarda değer kaybı ve güvenlik riskleri daha yüksek olabileceği için satın alma sürecinde daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor.