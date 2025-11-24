Af çıkacak mı? 11. yargı paketinde genel af var mı, 11. yargı paketi meclisten geçti mi?

2025 yılı gündeminde önemli yer tutan 11. Yargı Paketi'nin maddeleri ve kapsamı yakından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yeni düzenlemenin ne zaman TBMM'ye sunulacağı, hangi suçları kapsayacağı ve kimleri etkileyeceği merak konusu. Mahkûm yakınları ise "Genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Pakette; yol kesme, yerleşim yerlerinde silahla ateş açma, saldırı gibi toplum güvenliğini tehdit eden suçlarda cezaların artırılması planlanıyor. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, ne zaman yasalaşacak ve içinde infazla ilgili bir değişiklik bulunuyor mu? İşte 2025 Yargı Paketi'nin öne çıkan maddeleri ve içeriği.

11. YARGI PAKETİ SON DURUMU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfında gerçekleştirilen Yargı Teşkilatı Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dijital platformlarda ortaya çıkan suç yapılanmalarıyla ilgili soruya değinen Tunç, İzmir'de 16 yaşındaki bir gencin üç polisi şehit ettiği olayı örnek göstererek, söz konusu gencin internet üzerinden tanımadığı kişilerden adeta "eğitim alır gibi" yönlendirildiğini belirtti. Eylem öncesinde "Gideceğim, katliam yapacağım." ifadelerini içeren paylaşımlar yaptığını hatırlatan Tunç, günümüzde uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kripto para dolandırıcılığı gibi pek çok suçun dijital ortamda işlendiğini vurguladı.

Bu suçların takibinin fiziki ortamda işlenen suçlara göre daha zor olduğuna dikkat çeken Tunç, yaklaşık iki hafta önce Vietnam'da imzalanan Birleşmiş Milletler Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesine Türkiye'nin ilk imzacılar arasında katıldığını belirtti. Dijital suçların uluslararası boyut kazandığını ifade eden Tunç, bu alanda ülkelerin tek başına mücadele etmesinin mümkün olmadığını söyledi. "11. Yargı Paketi'nde bilişim suçlarına yönelik düzenlemelerimiz bulunuyor." diyen Tunç, siber polislerin dijital ortamda da devriye görevi üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

11. YARGI PAKETİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER

AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kapsamlı kanun teklifine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklif, özellikle çocuk suçlulara yönelik ceza rejiminde önemli değişiklikler içeriyor.

ÇOCUK SUÇLULARA UYGULANACAK CEZALARDA YENİ DÜZENLEME

Kanun teklifine göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Yaş Küçüklüğü" başlıklı 31. maddesinde değişiklik yapılacak.

15–18 yaş aralığındaki çocuklar için:

• Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda cezanın üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

• Müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 12 yıldan 18 yıla yükseltilecek.

Bu kapsamda, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olan kişiler için ceza aralığı artık:

• Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 18–27 yıl,

• Müebbet gerektiren suçlarda 12–18 yıl olacak.

Ayrıca kasten öldürme suçu işleyen 15–18 yaş grubundaki çocuklarda; suçun işleniş biçimi, güdülen amaç, kastın ağırlığı veya daha önce kasıtlı suçtan mahkûmiyet gibi durumlar esas alınarak cezada indirim yapılmayacak.

ÖDEME ARAÇLARINI BAŞKASINA VERME SUÇU

Teklifle birlikte, kişisel ödeme araçlarının veya hesap bilgilerinin başkasına verilmesi Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak tanımlanacak.

Kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamak amacıyla banka/kredi kartı veya kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesap bilgilerini üçüncü kişilere verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

BANKA HESAPLARINA GEÇİCİ ASKIDA TUTMA UYGULAMASI

Bilişim sistemleri üzerinden işlenen nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı kötüye kullanma suçlarında ilgili hesapların bankalar tarafından 3 güne kadar askıya alınması sağlanacak.

• Suça konu menfaatin bulunduğu hesaba, savcılık veya hâkim kararıyla el konulabilecek.

• Hâkim onayı olmadan yapılan el koymalar 24 saat içinde hakimin onayına sunulacak.

EŞİTSİZLİK ELEŞTİRİLERİNİ GİDERME AMACI

Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynakları, mevcut düzenlemede Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabilecek durumlar bulunduğunu, cezanın kesinleşme tarihine göre farklı uygulamaların eleştirilere yol açtığını belirtiyor. Yeni düzenlemenin bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da konuyu uzun süredir takip ettiklerini, düzenlemenin mutlaka yasalaşması gerektiğini vurguladı. AK Parti ve MHP'nin ortak yaklaşımına göre değişiklik kamuoyunda "kısmi af" gibi algılansa da, bunun bir af değil infaz sistemini düzenleyen teknik bir değişiklik olduğu belirtiliyor.