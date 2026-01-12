Hollywood'un en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre, 11 Ocak 2026 Pazar günü Los Angeles'ta gerçekleştirilen 83. törenle sahiplerini buldu. Oscar sezonunun açılışı niteliğindeki bu etkinlik, geride kalan yılın öne çıkan film ve dizilerini taçlandırdı. Peki, 83. Altın Küre Ödüllerinin kazananları kim? 83. Altın Küre Ödüllerini kazananlar 2026 (SIRALI TAM LİSTE) Detaylar...

83. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR (TAM LİSTE)

11 Ocak 2026 Pazar günü Los Angeles'ta gerçekleştirilen 83. Altın Küre Ödülleri, Hollywood'un yılın en iddialı yapımlarını ödüllendirdi. Oscar sezonunun açılış niteliğindeki bu törende, hem sinema hem de televizyon dünyasında dikkat çeken isimler ve yapımlar sahneye çıktı. Paul Thomas Anderson'ın yönettiği One Battle After Another ve Chloé Zhao'nun Hamnet filmi, gecenin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

ALTIN KÜRE 2026 ÖDÜLLERİ

83. Altın Küre Ödülleri, Hollywood Foreign Press Association tarafından organize edildi. Tören, 16 Mart'ta gerçekleşecek Oscar öncesi yılın en önemli sinema ve televizyon etkinliği olarak kabul ediliyor. Bu yıl, büyük sürprizlerin yaşanmadığı gecede, ödüller daha çok favori yapımlar arasında paylaşıldı.

EN İYİ DRAMA FİLMİ

Drama kategorisinin yıldızı Chloé Zhao'nun Hamnet filmi oldu. Film, En İyi Drama Filmi ödülünün yanı sıra Jessie Buckley'e En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı. Buckley, Hollywood'daki diğer ödül törenlerinde de zirvede yer alıyor ve Oscar için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

Kazanan: Hamnet

Adaylar: Frankenstein, A Simple Accident, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners

EN İYİ KOMEDİ VEYA MÜZİKAL FİLM

Paul Thomas Anderson imzalı One Battle After Another, En İyi Komedi Film, En İyi Yönetmen ve Teyana Taylor'a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Film, bu dört ödülle gecenin galibi oldu ve Oscar yolunda güçlü bir sinyal verdi.

Kazanan: One Battle After Another

Adaylar: Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice, Pillion, New Wave

EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA FİLMİ

Brezilyalı oyuncu Wagner Moura, The Secret Agent filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Moura, Altın Küre tarihinin ilk Brezilyalı kazananı olarak sinema dünyasında ses getirdi.

Kazanan: Wagner Moura, The Secret Agent

Adaylar: Joel Edgerton (Train Dreams), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Smashing Machine), Michael B. Jordan (Sinners), Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA FİLMİ

Jessie Buckley, Hamnet filmindeki etkileyici performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Buckley, bu kategoride Oscar'a da aday gösterilmesi muhtemel favorilerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kazanan: Jessie Buckley, Hamnet

Adaylar: Jennifer Lawrence (Die My Love), Renate Reinsve (Sentimental Value), Julia Roberts (After the Hunt), Tessa Thompson (Hedda), Eva Victor (Sorry, Baby)

EN İYİ ERKEK OYUNCU – KOMEDİ VEYA MÜZİKAL FİLM

Timothée Chalamet, Marty Supreme filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Chalamet, Oscar yarışında da güçlü konumunu pekiştirerek genç yaşta tarihe geçme şansı yakaladı.

Kazanan: Timothée Chalamet, Marty Supreme

Adaylar: George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Lee Byung Hun (No Other Choice), Jesse Plemons (Bugonia)

EN İYİ KADIN OYUNCU – KOMEDİ VEYA MÜZİKAL FİLM

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu zafer, Oscar yolunda da sürpriz yaratabilecek potansiyele sahip.

Kazanan: Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Adaylar: Cynthia Erivo (Wicked: Part 2), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee), Emma Stone (Bugonia)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Stellan Skarsgård, Sentimental Value filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 74 yaşındaki İsveçli aktörün zaferi, Oscar öncesi bu kategoride dengeleri değiştirdi.

Kazanan: Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Adaylar: Benicio del Toro (One Battle After Another), Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Sean Penn (One Battle After Another), Adam Sandler (Jay Kelly)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Teyana Taylor, One Battle After Another filmindeki etkileyici performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Taylor'ın başarısı, Oscar adaylığı için güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Kazanan: Teyana Taylor, One Battle After Another

Adaylar: Emily Blunt (Smashing Machine), Elle Fanning (Sentimental Value), Ariana Grande (Wicked: Part 2), Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), Amy Madigan (Évanouis)

EN İYİ YÖNETMEN

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another ile En İyi Yönetmen ödülünü kazanarak gecenin en büyük başarılarından birine imza attı.

Kazanan: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Adaylar: Ryan Coogler (Sinners), Guillermo del Toro (Frankenstein), Jafar Panahi (A Simple Accident), Joachim Trier (Sentimental Value), Chloé Zhao (Hamnet)

DİZİ KATEGORİLERİ

Gecede televizyon dünyasının öne çıkan yapımları da ödüllendirildi. HBO Max yapımı medikal drama The Pitt, En İyi Drama Dizisi ödülünü alırken, Noah Wyle drama dizisinde En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Apple TV dizisi The Studio, En İyi Komedi Dizisi ve Seth Rogen'ın bireysel ödülüyle dikkat çekti. Netflix yapımı Adolescence ise En İyi Mini Dizi dahil dört ödülle öne çıktı.