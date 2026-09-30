Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağından Ürdün hava sahasında art arda iki farklı acil durum kodu verildi. Uçaktan önce “7700” genel acil durum, ardından “7500” uçak kaçırılma kodunun gönderilmesi üzerine İsrail savaş uçakları havalandı. Yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak daha sonra Suudi Arabistan yönüne ilerledi. Peki, 7700 ve 7500 uçak kodu nedir, ne anlama geliyor? Dubai-Tel Aviv uçağında ne oldu? Detaylar...

7700 UÇAK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Uçaklarda kullanılan transponder kodlarından 7700, genel acil durum anlamına geliyor. FAA'nın havacılık prosedürlerinde de 7700 kodu, uçağın acil veya tehlike durumunda olduğunu bildirmek amacıyla kullanılan kod olarak belirtiliyor.

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında da Ürdün hava sahasında ilk olarak 7700 kodu verildi. Bu kodun ardından uçaktan 7500 kodunun gönderilmesi, olayın niteliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Havacılık uzmanı Dr. Tolga İnan, CNN Türk'e yaptığı açıklamada 7700 kodunun genel acil durum anlamına geldiğini belirtti.

İnan'ın CNN Türk'e yaptığı açıklamadaki sözleri şöyle:

“Şimdi öncelikle 3 tane kod var burada. 7500, 7600, 7700. 7700 genel acil durum demektir. Bunun içerisinde her şey olabilir. Daha sonra 7500’a bastığı zaman da burada bir kaçırılma şüphesi oluyor. Aslında kaçırılma şüphesi önce genel acil durum bilgisi ve daha sonra da bunun kaçırılma şüphesine dönüşmesi oluyor. Eğer 7600’a dönseydi bir teknik arıza, bir telsiz iletişim arızası olduğu anlamına gelirdi. Ama 7500’a dönmesi, burada bir kaçırılma şüphesi olduğu anlamına geliyor. Yani bu yüzden de zaten kaçırılma şüphesiyle olay bir şekilde yankılanıyor.”

7500 UÇAK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

7500 kodu, uçak kaçırılma veya uçağa yasa dışı müdahale şüphesini bildiren özel acil durum kodudur. FAA'nın ilgili prosedürlerinde de 7500 kodu, uçak kaçırılma ve yasa dışı müdahale durumlarıyla bağlantılı olarak tanımlanıyor.

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında 7700 kodunun ardından 7500 kodunun verilmesi üzerine İsrail savaş uçakları havalandı. Uçakta yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtildi. Uçak daha sonra Suudi Arabistan yönüne ilerledi.

Dr. Tolga İnan, CNN Türk'e yaptığı açıklamada 7500 kodunun kullanılmasının uçak kaçırılma şüphesini veya yasa dışı müdahale ihtimalini gündeme getirdiğini belirtti.

İnan'ın CNN Türk'e yaptığı açıklamadaki sözleri şöyle:

“Önce genel acil durum bilgisi verilir. Bu genel bir bilgi. Genel bilgiden sonra eğer 7600 denseydi burada bir iletişim arızası vardı. Ama 7500’a dönülmesi de kaçırılma şüphesini veya yasa dışı müdahaleyi ortaya çıkartıyor. O yüzden zaten 7500 veriliyor. Yani burada evet, bir kaçırılma şüphesi olduğu aşikar.”

DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞINDA NE OLDU?

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağından Ürdün hava sahasında önce 7700 genel acil durum kodu, ardından 7500 uçak kaçırılma kodu verildi. Sinyallerin ardından İsrail savaş uçakları havalandı.

Yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak daha sonra Suudi Arabistan yönüne ilerledi.

Yaşanan gelişmeyle ilgili CNN Türk'e konuşan havacılık uzmanı Dr. Tolga İnan, 7500 kodunun uçak kaçırılma veya yasa dışı müdahale şüphesini gösterdiğini belirtti. İnan ayrıca, kabin içerisinde yaşanabilecek bir olayın da bu kodun verilmesine neden olmuş olabileceğini değerlendirdi.

KABİN İÇERİSİNDEKİ BİR OLAY KODUN VERİLMESİNE NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Dr. Tolga İnan, CNN Türk'e yaptığı değerlendirmede kabin ekibinin şüpheli bir durumu pilota özel bir kelime veya ifadeyle aktarabileceğini belirtti. İnan, kabin içerisinde bir şiddet girişimi yaşanması halinde kabin amirinin durumu pilota bildirebileceğini ve pilotun da bunun ardından 7500 kodunu kuleye iletmiş olabileceğini değerlendirdi.

İnan'ın CNN Türk'e yaptığı açıklamadaki sözleri şöyle:

“Mesela 2001 yılından sonra kokpit kapısının sürekli kilitli olması, asla açılamaması ve pilotun da monitör eşliğinde sürekli uçağı gözetlemesi, gözlemlemesi söz konusu. Ayrıca zaten uçakta bir girişim söz konusu olsa da buna ‘encoded word’ diyoruz. Burada kabin memuru veya kabin amiri, daha doğrusu, bir sözle, bir kelimeyle, bir ifadeyle de bu şüpheli durumu pilota bildirebilir. Şöyle bir şey olabilir. Kabin içinde bir şiddet girişimi olmuştur. Briefing, pre-briefing’i yaparken o anda belirtilmiştir. Onu kabin amiri bir şekilde pilota ifade etmiştir. Pilot da bu ifade doğrultusunda 7500’ü bir şekilde kuleye bildirmiş olabilir. Yani akla gelen bu.”

Yaşanan olayda 7700 kodunun ardından 7500 kodunun verilmesi, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan acil durumun niteliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi. CNN Türk'e konuşan havacılık uzmanı Dr. Tolga İnan'ın değerlendirmesinde, 7500 kodunun uçak kaçırılma veya yasa dışı müdahale şüphesini gösterdiği, kabin içerisindeki bir olayın da bu kodun verilmesine neden olmuş olabileceği belirtildi.