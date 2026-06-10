2026 Güney Kore Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Hyeon-Gyu Oh milli takımda mı?

Güney Kore Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için resmi kadrosunu açıkladı. Turnuva öncesi duyurulan liste, hem Avrupa’da forma giyen yıldızları hem de Asya liglerinde mücadele eden tecrübeli oyuncuları bir araya getiriyor.

2026 GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Açıklanan kadroda kaleci, defans, orta saha ve forvet hattında dengeli bir yapı dikkat çekiyor. Teknik ekibin turnuva planlamasında geniş rotasyon ve uluslararası tecrübe ön planda yer alıyor.

KALECİLER

Güney Kore’nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda kaleci rotasyonu şu isimlerden oluşuyor:

Hyeon-woo Jo (Ulsan)

Seung-gyu Kim (FC Tokyo)

Bum-keun Song (Jeonbuk)

DEFANS HATTI

Savunma bölgesinde Avrupa ve Asya futbolunda forma giyen birçok oyuncu bulunuyor:

Min-jae Kim (Bayern Münih)

Yu-min Cho (Sharjah)

Han-beom Lee (Midtjylland)

Tae-hyeon Kim (Kashima Antlers)

Jin-seob Park (Zhejiang FC)

Gi-hyuk Lee (Gangwon FC)

Tae-seok Lee (Austria Wien)

Young-woo Seol (Kızılyıldız)

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach)

Moon-hwan Kim (Daejeon Hana Citizen FC)

ORTA SAHA

Güney Kore’nin oyun kurucu ve merkez orta saha hattı oldukça geniş bir oyuncu havuzuna sahip:

Hyun-jun Yang (Celtic)

Seung-ho Paik (Birmingham City)

In-beom Hwang (Feyenoord)

Jin-gyu Kim (Jeonbuk)

Jun-ho Bae (Stoke City)

Ji-sung Eom (Swansea City)

Hee-chan Hwang (Wolverhampton)

Dong-gyeong Lee (Ulsan)

Jae-sung Lee (Mainz)

Kang-in Lee (Paris Saint-Germain)

FORVET

Hücum hattında ise farklı liglerde forma giyen üç önemli isim yer alıyor:

Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş)

Heung-min Son (LA FC)

Gue-sung Cho (Midtjylland)

HYEON-GYU OH MİLLİ TAKIMDA MI?

Güney Kore Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda Hyeon-Gyu Oh da yer aldı. Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, açıklanan resmi listede forvet oyuncuları arasında gösterildi.