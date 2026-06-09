2026 Dünya Kupası fikstür şeması: Dünya Kupası turnuva ağacı nasıl, eşleşmeler belli oldu mu? Son dakika...

Futbol dünyasının en prestijli organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası'na ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Turnuvaya katılacak takımların büyük bölümü netleşirken, gözler Dünya Kupası fikstürüne ve eleme turlarındaki olası eşleşmelere çevrildi. "Dünya Kupası turnuva ağacı nasıl?", "Son 32 turu ve final yolu nasıl şekillenecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 Dünya Kupası eşleşmeleri ve turnuva formatına ilişkin son bilgiler...

1. MAÇ GÜNÜ (11-18 HAZİRAN)

11 Haziran 22:00: Meksika – Güney Afrika

12 Haziran 05:00: Güney Kore – Çek Cumhuriyeti

12 Haziran 22:00: Kanada – Bosna Hersek

13 Haziran 04:00: ABD – Paraguay

13 Haziran 22:00: Katar – İsviçre

14 Haziran 01:00: Brezilya – Fas

14 Haziran 04:00: Haiti – İskoçya

14 Haziran 07:00: Avustralya – Türkiye

14 Haziran 20:00: Almanya – Curaçao

14 Haziran 23:00: Hollanda – Japonya

15 Haziran 02:00: Fildişi Sahili – Ekvador

15 Haziran 05:00: İsveç – Tunus

15 Haziran 19:00: İspanya – Yeşil Burun

15 Haziran 22:00: Belçika – Mısır

16 Haziran 01:00: Suudi Arabistan – Uruguay

16 Haziran 04:00: İran – Yeni Zelanda

16 Haziran 22:00: Fransa – Senegal

17 Haziran 01:00: Irak – Norveç

17 Haziran 04:00: Arjantin – Cezayir

17 Haziran 07:00: Avusturya – Ürdün

17 Haziran 20:00: Portekiz – DR Kongo

17 Haziran 23:00: İngiltere – Hırvatistan

18 Haziran 02:00: Gana – Panama

18 Haziran 05:00: Özbekistan – Kolombiya

2. MAÇ GÜNÜ (18-23 HAZİRAN)

18 Haziran 19:00: Çek Cumhuriyeti – Güney Afrika

18 Haziran 22:00: İsviçre – Bosna Hersek

19 Haziran 01:00: Kanada – Katar

19 Haziran 04:00: Meksika – Güney Kore

19 Haziran 22:00: ABD – Avustralya

20 Haziran 01:00: İskoçya – Fas

20 Haziran 03:30: Brezilya – Haiti

20 Haziran 06:00: Türkiye – Paraguay

20 Haziran 20:00: Hollanda – İsveç

20 Haziran 23:00: Almanya – Fildişi Sahili

21 Haziran 03:00: Ekvador – Curaçao

21 Haziran 07:00: Tunus – Japonya

21 Haziran 19:00: İspanya – Suudi Arabistan

21 Haziran 22:00: Belçika – İran

22 Haziran 01:00: Uruguay – Yeşil Burun

22 Haziran 04:00: Yeni Zelanda – Mısır

22 Haziran 20:00: Arjantin – Avusturya

23 Haziran 00:00: Fransa – Irak

23 Haziran 03:00: Norveç – Senegal

23 Haziran 06:00: Ürdün – Cezayir

23 Haziran 20:00: Portekiz – Özbekistan

23 Haziran 23:00: İngiltere – Gana

24 Haziran 02:00: Panama – Hırvatistan

24 Haziran 05:00: Kolombiya – DR Kongo

3. MAÇ GÜNÜ (24-28 HAZİRAN)