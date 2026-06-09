2026 Dünya Kupası fikstür şeması: Dünya Kupası turnuva ağacı nasıl, eşleşmeler belli oldu mu? Son dakika...
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında turnuva formatı ve eşleşmeler geliyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda grup aşaması, eleme turları ve final yolculuğunun nasıl şekilleneceği araştırılıyor. Peki, 2026 Dünya Kupası fikstür şeması: Dünya Kupası turnuva ağacı nasıl, eşleşmeler belli oldu mu?
Futbol dünyasının en prestijli organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası'na ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Turnuvaya katılacak takımların büyük bölümü netleşirken, gözler Dünya Kupası fikstürüne ve eleme turlarındaki olası eşleşmelere çevrildi. "Dünya Kupası turnuva ağacı nasıl?", "Son 32 turu ve final yolu nasıl şekillenecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 Dünya Kupası eşleşmeleri ve turnuva formatına ilişkin son bilgiler...
1. MAÇ GÜNÜ (11-18 HAZİRAN)
- 11 Haziran 22:00: Meksika – Güney Afrika
- 12 Haziran 05:00: Güney Kore – Çek Cumhuriyeti
- 12 Haziran 22:00: Kanada – Bosna Hersek
- 13 Haziran 04:00: ABD – Paraguay
- 13 Haziran 22:00: Katar – İsviçre
- 14 Haziran 01:00: Brezilya – Fas
- 14 Haziran 04:00: Haiti – İskoçya
- 14 Haziran 07:00: Avustralya – Türkiye
- 14 Haziran 20:00: Almanya – Curaçao
- 14 Haziran 23:00: Hollanda – Japonya
- 15 Haziran 02:00: Fildişi Sahili – Ekvador
- 15 Haziran 05:00: İsveç – Tunus
- 15 Haziran 19:00: İspanya – Yeşil Burun
- 15 Haziran 22:00: Belçika – Mısır
- 16 Haziran 01:00: Suudi Arabistan – Uruguay
- 16 Haziran 04:00: İran – Yeni Zelanda
- 16 Haziran 22:00: Fransa – Senegal
- 17 Haziran 01:00: Irak – Norveç
- 17 Haziran 04:00: Arjantin – Cezayir
- 17 Haziran 07:00: Avusturya – Ürdün
- 17 Haziran 20:00: Portekiz – DR Kongo
- 17 Haziran 23:00: İngiltere – Hırvatistan
- 18 Haziran 02:00: Gana – Panama
- 18 Haziran 05:00: Özbekistan – Kolombiya
2. MAÇ GÜNÜ (18-23 HAZİRAN)
- 18 Haziran 19:00: Çek Cumhuriyeti – Güney Afrika
- 18 Haziran 22:00: İsviçre – Bosna Hersek
- 19 Haziran 01:00: Kanada – Katar
- 19 Haziran 04:00: Meksika – Güney Kore
- 19 Haziran 22:00: ABD – Avustralya
- 20 Haziran 01:00: İskoçya – Fas
- 20 Haziran 03:30: Brezilya – Haiti
- 20 Haziran 06:00: Türkiye – Paraguay
- 20 Haziran 20:00: Hollanda – İsveç
- 20 Haziran 23:00: Almanya – Fildişi Sahili
- 21 Haziran 03:00: Ekvador – Curaçao
- 21 Haziran 07:00: Tunus – Japonya
- 21 Haziran 19:00: İspanya – Suudi Arabistan
- 21 Haziran 22:00: Belçika – İran
- 22 Haziran 01:00: Uruguay – Yeşil Burun
- 22 Haziran 04:00: Yeni Zelanda – Mısır
- 22 Haziran 20:00: Arjantin – Avusturya
- 23 Haziran 00:00: Fransa – Irak
- 23 Haziran 03:00: Norveç – Senegal
- 23 Haziran 06:00: Ürdün – Cezayir
- 23 Haziran 20:00: Portekiz – Özbekistan
- 23 Haziran 23:00: İngiltere – Gana
- 24 Haziran 02:00: Panama – Hırvatistan
- 24 Haziran 05:00: Kolombiya – DR Kongo
3. MAÇ GÜNÜ (24-28 HAZİRAN)
- 24 Haziran 22:00: Bosna Hersek – Katar
- 24 Haziran 22:00: İsviçre – Kanada
- 25 Haziran 01:00: Fas – Haiti
- 25 Haziran 01:00: İskoçya – Brezilya
- 25 Haziran 04:00: Çek Cumhuriyeti – Meksika
- 25 Haziran 04:00: Güney Afrika – Güney Kore
- 25 Haziran 23:00: Curaçao – Fildişi Sahili
- 25 Haziran 23:00: Ekvador – Almanya
- 26 Haziran 02:00: Japonya – İsveç
- 26 Haziran 02:00: Tunus – Hollanda
- 26 Haziran 05:00: Paraguay – Avustralya
- 26 Haziran 05:00: Türkiye – ABD
- 26 Haziran 22:00: Norveç – Fransa
- 26 Haziran 22:00: Senegal – Irak
- 27 Haziran 03:00: Uruguay – İspanya
- 27 Haziran 03:00: Yeşil Burun – Suudi Arabistan
- 27 Haziran 06:00: Mısır – İran
- 27 Haziran 06:00: Yeni Zelanda – Belçika
- 28 Haziran 00:00: Hırvatistan – Gana
- 28 Haziran 00:00: Panama – İngiltere
- 28 Haziran 02:30: DR Kongo – Özbekistan
- 28 Haziran 02:30: Kolombiya – Portekiz
- 28 Haziran 05:00: Cezayir – Avusturya