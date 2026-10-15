15 Ekim Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

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15 Ekim Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Ekim 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER –– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/1 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/2 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/3 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/4 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/5 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/6 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/7 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/8 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/9 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/10 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/11 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/12 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/13 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/14 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/15 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/16 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/17 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/18 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/19 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/20 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/21 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/22 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/82 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/23 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/24 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/25 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/26 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/27 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/28 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/102 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/29 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/103 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/30 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.