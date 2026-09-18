13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi maddeleri neler? (Süresiz nafaka, genel af, infaz)

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13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak ve 13. Yargı Paketi maddeleri neler soruları, yeni yargı düzenlemelerine ilişkin gelişmelerin ardından gündemdeki yerini koruyor. Düzenlemeye ilişkin çalışmalar sürerken, 13. Yargı Paketi'nin Meclis'e gelip gelmediği ve hangi konuları kapsayacağı merak ediliyor. Mevcut durumda pakete ilişkin Meclis'e sunulmuş ve kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmuyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi maddeleri neler? Detaylar...

13 YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

13.Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle kanun teklifinin TBMM'ye sunulması, ardından Meclis'te kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada 12. Yargı Paketi'nin ilk bölümünün yasalaşarak yürürlüğe girdiğini, ikinci bölümünün ise ekim ayında TBMM gündemine getirilmesinin planlandığını belirtti. Gürlek, söz konusu düzenlemenin yaklaşık 24-25 maddeden oluşmasının öngörüldüğünü ve hazırlık çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

TBMM'nin yeni yasama dönemine 1 Ekim 2026'da başlayacak olması nedeniyle, yargı düzenlemelerine ilişkin Meclis sürecinin bu tarihten sonra ilerlemesi bekleniyor. 13. Yargı Paketi'nin yürürlük tarihi ise teklifin Meclis'e sunulması ve yasama sürecinin tamamlanmasına göre netlik kazanacak.

Dolayısıyla mevcut aşamada 13. Yargı Paketi için kesinleşmiş bir çıkış tarihi bulunmuyor. Düzenlemenin 2026 yılının son aylarında veya 2027'nin ilk çeyreğinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak bu tarih, kesinleşmiş bir takvim olarak değerlendirilmiyor.

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

13. Yargı Paketi'nin maddelerine ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığı için kesinleşmiş bir madde listesi bulunmuyor. Hazırlık kapsamında öne çıkan başlıklar arasında aile hukukuna ilişkin düzenlemeler ve sosyal medya hesaplarının doğrulanmasına yönelik çalışma yer alıyor.

BOŞANMA DAVALARINDA YENİ MODEL

Pakete yönelik hazırlıklarda aile hukukuna ilişkin önemli başlıklardan biri uzun süren boşanma davaları olarak öne çıkıyor.

AK Parti kaynakları, tarafların nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı ve benzeri konularda anlaşamaması nedeniyle boşanma davalarının yıllarca devam edebildiğine işaret ediyor.

Üzerinde çalışılan modelde, evlilik birliğinin fiilen ve ruhen sona erdiği ve eşlerin yeniden ortak hayat kurmasının mümkün olmadığı kanaatine varılması halinde, mahkemenin diğer uyuşmazlıkların sonuçlanmasını beklemeden boşanmaya karar verebilmesi amaçlanıyor.

Bu modele göre mahkeme öncelikle evliliğin sona ermesine hükmedecek. Nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve diğer mali uyuşmazlıklara ilişkin yargılama ise ayrı şekilde devam edebilecek.

NAFAKA DÜZENLEMESİ

Yargı paketi kapsamında üzerinde çalışılan başlıklardan biri de nafaka düzenlemesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 Eylül 2026'da yaptığı açıklamada, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.

Bu nedenle nafakaya ilişkin düzenlemenin kapsamı ve uygulanma şekli, Meclis'e sunulacak kanun teklifinin hazırlanmasının ardından netlik kazanacak.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA DOĞRULAMA

13. Yeni yargı paketi kapsamında üzerinde çalışılan bir diğer başlık sosyal medya hesaplarına ilişkin düzenleme.

AK Parti kaynakları, sahte ve bot hesapların yalnızca hakaret veya tehdit amacıyla kullanılmadığını; yasa dışı bahis, uyuşturucuya özendirme, çocukların suça yönlendirilmesi ve müstehcen içerikler dahil farklı suç alanlarında da kullanılabildiğini belirtiyor.

Bu nedenle bir suç soruşturması söz konusu olduğunda sosyal medya hesaplarının arkasındaki gerçek kişiye ulaşılabilmesini sağlayacak bir doğrulama mekanizması üzerinde çalışılıyor.

Bu kapsamda kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasına imkan sağlayacak "iki adımlı doğrulama sistemi" üzerinde duruluyor. Sosyal medya hesaplarına yönelik kimlik doğrulama konusunda Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce de sosyal medya kullanıcılarının kimliklerinin belli olmasına yönelik bir yasal çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?

13. Yargı Paketi henüz Meclis'e sunulmuş ve kesinleşmiş bir kanun teklifi niteliğinde değil. Bu nedenle paketin kesinleşmiş maddeleri veya TBMM'de görüşüleceği kesin tarih henüz bulunmuyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen hazırlıkların ardından düzenlemenin TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Meclis'e sunulacak teklifin içeriği, maddeleri ve yasama takvimi belli olduğunda 13. Yargı Paketi'ne ilişkin ayrıntılar da netleşecek.

Mevcut aşamada kamuoyunda konuşulan boşanma davaları, nafaka ve sosyal medya hesaplarının doğrulanması gibi başlıklar hazırlık kapsamında değerlendiriliyor. Bu başlıkların nihai kanun teklifinde hangi kapsamda yer alacağı ise Meclis'e sunulacak metinle kesinlik kazanacak.