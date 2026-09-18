Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Le Monde ise Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki üstünlüğüne dikkat çekerek, "Türk takımının üstünlüğü inkar edilemezdi" ifadelerini kullandı.

İLHAN FAKILI'YA ÖVGÜLER

Le Figaro, Beşiktaş forması giyen İlhan Fakılı'nın performansına geniş yer verdi. Genç futbolcu için "Yeni bir cevherin ortaya çıktığını söylemek abartı olabilir ancak neredeyse doğru" ifadeleri kullanıldı. Fakılı'nın sol kanatta etkili bir oyun sergilediği ve Beşiktaş'ın hücumlarında önemli rol oynadığı belirtildi.