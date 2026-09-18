Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşma Avrupa basınında geniş yer buldu. Fransız medya kuruluşları Marsilya'nın ikinci yarıdaki düşüşünü ve savunma hatalarını öne çıkarırken, Beşiktaş'ın genç futbolcusu İlhan Fakılı'nın performansını övdü ve genç oyuncuyu geleceğin önemli isimleri arasında gösterdi.
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
- Fransız basınında L'Equipe, Marsilya'nın ikinci yarıda çöktüğünü; Le Monde ise Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki üstünlüğünü yazdı.
- Le Figaro ve AS, Beşiktaş forması giyen İlhan Fakılı'nın sol kanattaki performansına dikkat çekti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Siyah-beyazlıların farklı galibiyeti, özellikle Fransız basınında geniş yer aldı.
"MARSİLYA İSTANBUL'DA AĞIR YENİLDİ"
Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Marsilya'nın İstanbul'da aldığı yenilgiyi değerlendirirken, Fransız ekibinin ikinci yarıda çöktüğünü yazdı.
Le Monde ise Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki üstünlüğüne dikkat çekerek, "Türk takımının üstünlüğü inkar edilemezdi" ifadelerini kullandı.
İLHAN FAKILI'YA ÖVGÜLER
Le Figaro, Beşiktaş forması giyen İlhan Fakılı'nın performansına geniş yer verdi. Genç futbolcu için "Yeni bir cevherin ortaya çıktığını söylemek abartı olabilir ancak neredeyse doğru" ifadeleri kullanıldı. Fakılı'nın sol kanatta etkili bir oyun sergilediği ve Beşiktaş'ın hücumlarında önemli rol oynadığı belirtildi.
FRANSIZLAR MARSİLYA'NIN SAVUNMASINI ELEŞTİRDİ
Fransız basınında Marsilya'nın savunma performansı da eleştirildi. Emmanuel Agbadou'nun yaptığı hatalar ve takımın ikinci yarıdaki düşüşü ön plana çıkarıldı. Foot Mercato, Beşiktaş'ın maç boyunca istekli bir oyun sergilediğini ve Marsilya'nın savunma zaafları nedeniyle mağlup olduğunu yazdı.
AVRUPA BASININDAN BEŞİKTAŞ YORUMLARI
İspanyol basınından AS, İlhan Fakılı'nın performansına dikkat çekerken Beşiktaş'ın Marsilya savunmasındaki boşlukları iyi değerlendirdiğini aktardı.
Yorumlar (3)
KARTAL FENA PENÇELEDI, ORKUNUN ÜST DIREKTEN DÖNEN DE GIRSEYDI 5-1 OLURDU, IKINCI YARI KARTAL VITES ARTIRARAK FARKI YAKALADI. AMA SEYIRCIMIZ MUHTEŠEMDI , KARTALIM BE !! :)))
seneler sonra mac tadini verdi .Herkes konusuyor gercekden iyi takim olmus besiktas.
Besiktamizi Cani gönülden tebrik ediyorum
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