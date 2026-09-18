Haberler

DMM'den İzmir'de ismi değiştirilen okula ilişkin açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DMM'den İzmir'de ismi değiştirilen okula ilişkin açıklama
Güncelleme:
+444 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir Ödemiş'teki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasına ilişkin, 2001 yılındaki zorunlu protokol nedeniyle okulun adının 'Mehmet Tevfik Ortaokulu'...

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir Ödemiş'teki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasına ilişkin, 2001 yılındaki zorunlu protokol nedeniyle okulun adının 'Mehmet Tevfik Ortaokulu' olarak düzenlendiği, ilçede yeni faaliyete geçecek eğitim merkezinin ise 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Mesleki Eğitim Merkezi' adıyla hizmete açılacağı açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'İzmir Ödemiş'teki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidimizin adının silinmek istendiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu okul binası, 2001 yılında bir hayırsever tarafından yaptırılmış ve imzalanan protokol gereğince 'Mehmet Tevfik İlköğretim Okulu' adını almıştır. Acil ihtiyaçlar doğrultusunda farklı kurumlara geçici tahsislerin ardından bina, 2020 yılında ortaokula dönüştürülerek Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Ancak hayırsever ile 2001 yılındaki zorunlu protokolden dolayı okul adı yeniden 'Mehmet Tevfik Ortaokulu' olarak düzenlenmiştir. Şehidimizin aziz hatırası ise kesinlikle unutulmamış; ilçede yeni faaliyete geçecek olan eğitim merkezi 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Mesleki Eğitim Merkezi' adıyla hizmete açılacaktır. Kamuoyunu yanıltmaya ve şehitlerimizin aziz hatırasını istismar etmeye yönelik asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu

Konserinde tacize uğrayan ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok

Piyasalarda neler oluyor? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı
Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
Eyüpsultan’da bariyerlere çarparak yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Yanan otobüste ablası ölmüştü! 10 yaşındaki Nazlı da kurtarılamadı
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de neler oluyor? Yerine gelecek isim bile belli
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini

Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini