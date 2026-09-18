Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katz, İsrail'in güvenlik hedeflerine ulaşana ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırının tekrar yaşanmamasını sağlayana kadar operasyonların devam edeceğini ifade etti.

"STRATEJİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yürüttükleri politikanın net bir ilkeye dayandığını savunan Katz, bu yaklaşımı "cihatçı terör örgütlerini topraklarından, altyapılarından, komutanlarından ve yeniden silahlanma kapasitelerinden mahrum bırakmak" sözleriyle tanımladı.

Katz, Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'nın kuzeyinde bu doğrultuda hareket ettiklerini belirtti.

"ERDOĞAN, GAZZE'YE ADIMINI ATAMAYACAK"

Israel Katz, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik de ifadeler kullandı.

Katz, İran veya başka bir tarafın Hamas'ı yeniden silahlandırmasına izin vermeyeceklerini belirterek, Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Erdoğan, Gazze'deki inanç ve dava arkadaşlarına yardım etmek istiyorsa, onları Antalya'ya taşınmaları için davet etsin. Ne de olsa İsrailli turistlerin yokluğu nedeniyle orada bolca yer açıldı. Gazze'ye adımını atmayacak."

Katz'ın sözleri, Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, daha önce de Ankara'nın Hamas'a yönelik tutumu üzerinden Türkiye'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Katz, son açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sert ifadelerini yineledi.

Kaynak: Haberler.com