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Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme

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Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup etmesi Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağladı. Siyah-beyazlıların aldığı galibiyet sonrası Türkiye 50.275 puana ulaştı ve 9. sıradaki yerini korudu. Hollanda ile arasındaki puan farkını azaltan Türkiye, Avrupa kupalarındaki temsilcilerinin sonuçlarıyla üst sıralara yaklaşmaya devam ediyor.

  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
  • Beşiktaş'ın galibiyetiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı 50.275'e yükseldi ve 9. sıradaki yeri korundu.
  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı; Galatasaray ise Sporting'e 3-1 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına Marsilya maçıyla başlayan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Fransız temsilcisini 4-1 mağlup ederek Avrupa'ya güçlü bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlıların aldığı galibiyet, yalnızca kulüp adına değil Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki konumu açısından da önem taşıdı.

BEŞİKTAŞ'TAN MARSİLYA'YA 4 GOLLÜ TARİFİYE

Beşiktaş, Marsilya karşısında İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle 4-1'lik galibiyete ulaştı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ikinci yarıda üstünlüğünü artıran siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı 50.275'e yükseldi.  Türkiye, 52.562 puana sahip Hollanda'nın ardından 9. sırada yer alırken, aradaki fark da azaldı. Çekya ve Polonya ise 45.125 puanla Türkiye'nin arkasında bulunuyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN BEKLENEN SONUÇLAR GELMEDİ

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki diğer temsilcilerinden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi deplasmanında Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Haftanın Türkiye adına en önemli sonucu ise Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki farklı galibiyeti oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İngiltere: 103.796

İtalya: 88.589

İspanya: 83.243

Almanya: 81.545

Fransa: 69.153

Portekiz: 65.750

Belçika: 59.450

Hollanda: 52.562

Türkiye: 50.275

Çekya: 45.125

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ilk 10 da olmak çok önemli şampiyonlar ligine direkt takım gönderiyorsun 8 e çıkabilirsek 2. olan direk playofftan başlıyor

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