10 Kasım’da bayrak asılır mı? 10 Kasım bayraklar ne zaman, saat kaçta yarıya indirilir? (Türk Bayrağı Tüzüğü)

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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Türk bayrağının hangi kurallara göre asılacağı ve yarıya indirileceği merak ediliyor. Anma törenleri öncesinde vatandaşlar, bayrakların saat kaçta yarıya indirileceğini ve günün sonunda ne zaman yeniden göndere çekileceğini araştırıyor. Peki, 10 Kasım’da bayrak asılır mı, Türk Bayrağı Tüzüğü bu konuda ne diyor? Peki, 10 Kasım’da bayrak asılır mı, bayraklar ne zaman yarıya indirilir ve yeniden göndere çekilir? Türk Bayrağı Tüzüğü bu konuda hangi kuralları belirliyor? Detaylar...

10 KASIM’DA BAYRAK ASILIR MI?

10 Kasım’da Türk bayrağı, Atatürk’ü anmak ve ulusal yasın simgesi olarak yarıya indirilir. Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğü’nde yer alan hükümler doğrultusunda uygulama, Türkiye’deki resmi ve millî binaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde de gerçekleştirilir.

Vatandaşlar da 10 Kasım’da evlerine, iş yerlerine ve uygun gördükleri alanlara Türk bayrağı asabilir. Ancak bayrağın kullanımı sırasında Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğü’nde belirtilen saygı ve kullanım kurallarına uyulması gerekir.

10 KASIM BAYRAKLAR SAAT KAÇTA YARIYA İNDİRİLİR?

10 Kasım’da bayraklar, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te düzenlenen anma törenleri sırasında yarıya indirilir. Bu saatte Türkiye genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulur; bayraklar da anma törenleri kapsamında yarıya çekilir.

Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 24. maddesi, bayrağın 10 Kasım’da Türkiye’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerinde, resmi ve millî binalarda yarıya çekilmesini hükme bağlıyor. Tüzükte 09.05 saati ayrıca belirtilmese de uygulama, Atatürk’ün vefat saati esas alınarak gerçekleştiriliyor.

10 KASIM’DA BAYRAKLAR NE ZAMAN YENİDEN GÖNDERE ÇEKİLİR?

10 Kasım’da yarıya indirilen Türk bayrakları, gün batımına kadar bu konumda kalır. Gün batımında ise yeniden gönderin tepesine çekilir. Dolayısıyla bayrakların gün boyunca yarıya indirilmiş şekilde tutulması, gün sonunda ise normal konumuna getirilmesi gerekir.

Tüzüğün 24. maddesine göre sürekli çekili olmayan yerlerde bayrak, yarıya indirilmeden önce gönderin tepesine kadar çekilir ve ardından yavaşça yarıya indirilir. Bayrağın yarıya indirilmesi ve yeniden göndere çekilmesi sırasında usule uygun hareket edilmesi önem taşır.

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ’NE GÖRE 10 KASIM’DA BAYRAK UYGULAMASI

Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 24. maddesi, 10 Kasım’daki bayrak uygulamasının esaslarını düzenliyor. Buna göre bayrak, Türkiye’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerinde bulunan resmi ve millî binalarda yarıya çekiliyor. Sürekli çekili olmayan yerlerde ise önce gönderin tepesine çıkarılıyor, ardından yarıya indiriliyor.

Tüzükte iki önemli istisna da bulunuyor:

TBMM binasının önündeki bayrak: Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki bayrak hiçbir zaman yarıya indirilmiyor.

Anıtkabir’deki bayrak: Anıtkabir'deki bayrak, 10 Kasım dışında yarıya indirilemiyor. Bu nedenle 10 Kasım, Anıtkabir'deki bayrağın yarıya indirilebildiği özel gün olarak düzenleniyor.

TÜRK BAYRAĞI KULLANIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Türk Bayrağı Kanunu’nun 7. maddesi, bayrağın manevi değerini korumaya yönelik yasakları düzenliyor. Buna göre Türk Bayrağımız;

Yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk veya buruşuk şekilde kullanılamaz.

Resmi yemin törenleri dışında masa ve kürsülere örtü olarak serilemez.

Üzerine oturulan veya ayak basılan yerlere konulamaz.

Elbise ya da üniforma şeklinde giyilemez.

Siyasi parti, dernek ve vakıfların amblem, flama veya sembollerinin ön ya da arka yüzünde fon olarak kullanılamaz.

Söz, yazı veya hareketle aşağılanamaz; yırtılamaz, yakılamaz ve yere atılamaz.

Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi sırasında da belirlenen tören ve saygı kurallarına uyulması gerekiyor.