Günlük hayatımızda sevdiğimiz insanlara hep güler yüzlü davranmamız, güzel, anlamlı, özlü sözlü konuşmamız onların mutlu olmasını sağlar. Birçok güzel söz vardır. Sizler için en iyilerini topladık. İşte karşınızda hiç bir yerde göremeyeceğiniz birbirinden güzel sözler listesi. Güzel sözler 2022! Birbirinden Güzel, Özlü, Anlamlı, Kısa, Aşk, Mevlana, Anne, Baba sözleri! Hiç bir yerde yazmayan güzel sözler listesi! En güzel sözler listesi! 2022 güzel sözler...

GÜZEL SÖZLER 2022

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir! (Mevlana)

Unutma; Her gelen sevmez.. Ve hiçbir seven gitmez. (Nazım Hikmet Ran)

Hiç bir canın acısı, senin acından az değildir.

Bazı insanlar yağmuru hisseder, bazıları ise sadece ıslanır.

Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

Çalışmak sizden 3 büyük şeyi uzaklaştırır. Can sıkıntısını, kötü alışkanlıkları, fakirliği!

Dürüst bir insan daima çocuk kalır.

Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda tek başına yürü.

Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.

100 kilitli kapıdan daha güvenli olanı babanın evde oluşudur.

ÖZLÜ SÖZLER 2022

Bir insan yüzde yirmi okumakla, yüzde seksen sohbetle yetişir.

Kula kulluk etme! Unutma ki sen de kulsun. Ve kimseye gereğinden fazla önem verme! Yoksa, unutulursun...

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır.

İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela.

Başımıza her gelen kötü olaylara, kötü şeylere kızıp, isyan ederiz. Hâlbuki bu kötü olaylar, savunma mekanizmamızı güçlendirip hayatın zorlukları karşısında kendimizi daha iyi korumamıza neden olur.

Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.

Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.

Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır.

ANLAMLI VE KISA SÖZLER 2022

- Yaşamını sadeleştir. Asla yaşamını erteleme. Mutluluk bir yolculuktur.

- Herşeyi denerim, ama yapabildiklerimi yaparım. (Herman Melville)

- Yanıltmasın seni masum bakışlar, bazılarını şeytan ayakta alkışlar...

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Terbiyesiz bir insana verilebilecek en dokunaklı ceza, bozmadığınız efendiliğinizdir.

- Ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok, nasıl olsa ilk hatanda en kötü insan sen olacaksın!

- İnsan terbiyesi öfkeli iken belli olur, insan olan tartışırken bile saygısını korur.

- Ne istediğin ile ne yapabileceğin arasındaki farkı ancak kendinden vazgeçtiğinde kapatabilirsin.

- Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

MEVLANA SÖZLERİ 2022

Gönül hissetmezse kulak duymuş neylesin, kalp sevmedikçe el dokunmuş neylesin.

Aradığın seni arayandır.

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.

Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir.

Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar.

İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.

Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. (Hz. Mevlana)

İnsan içki içmekte serbest, ama sarhoş olmakta serbest değildir.

Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur.

Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Gül verenin elinde gül kokusu kalır

Neyi feda edersen, o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan, onunla sınanırsın.

Yarım nefeslik bu hayatta. Sevgiden başka hiç bir şey planlama...

Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım. Çünkü beni sadece onlar incitebilirler.

RESİMLİ SÖZLER 2022

Yolun karşısında söylediklerini anlamayan birisi varsa en iyi cevap susmaktır.

Herkes aynı anda geceyi yaşar, ama hereksin karanlığı farklıdır.

Ne olursa olsun elini bırakmayan insanların olduğu, sevginin başrolde olduğu bir dünya kur kendine.

İnsan terbiyesi öfkeli iken belli olur, insan olan tartışırken bile saygısını korur.

Şarkıların can yaktığını bilmezdim ben, seni tanımadan önce.

SEVGİLİYE SÖYLENECEK GÜZEL SÖZLER 2022

- Bir yürek sevdim içinde sonsuz aşk olan Buram buram mutluluk kokan ve yüreğimde sonsuzum olan..

- Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar insanın, sussan acıtır, konuşsan kanatır.

- Sevilen kadın bütün kadınların en güzeli değil midir?

- Ben sana tahmin edebileceğinden çok daha fazla vurgunum ey güzel. Beni hiç bırakma, bakışlarınla bahar açtıran gözlerinle bana hep öyle bak.

- Seni ilk gördüğüm an çocukluğumdan kalma saf karşılıksız yapmacıksız bir mutluluk sardı benliğimi.

- "Gece midir insanı hüzünlendiren, Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?" (Özdemir Asaf)

- Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

- Aşk seni koklamaktır. Senin kokunu alıp içime çektiğim, sonra sana kendimi verdiğim, her nefesin diyetidir. Seni koklamaya doyamayıp, zamanın durmasını istemektir.

- Aşk ifade edebilmek kadar, ifadeyi unutmamaktır da!

- Rabbimden istediğim en güzel duamsın.

- Ey yar duam olur musun?

ANNE VE BABAYA SÖYLENECEK GÜZEL SÖZLER

Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır.

İyi bir anne, iyi bir baba demek, gelecek nesillere iyi gençler yetiştirmek demektir.

Anne ya da babayı kaybetmek demek, sizin için akan bir dua pınarının kuruması demektir.

Annenin duası, babanın gölgesi yeter.

Baba gibi devlet, ana gibi nimet bulunmaz.

Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. (Oscar Wilde)

Anne gezdiğin bağ baba ,yaslandığın dağdır .Ömrünün en güzel çağı anne ve babanla olduğun çağdır.

Anne ve babanızın kıymetini bilin, Bir gün yanağını değil toprağını öpersiniz. Anonim

Anne ölünce bir yuva yıkılır, başka bir yuva kurulur ama hiçbir zaman ilk aileniz gibi huzurlu ve mutlu olamaz.

DİNİ SÖZLER 2022

"Aklın abdesti ilim ile gönlün abdesti aşk ile alınır." (Hz. Ali (r.a.))

"Eğri ok, doğru yol almaz." (Hz. Ali (r.a.))

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.

İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir.

Allah de ve sus! Başka hiç bir şey söylemeye değmez.

"Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm'ı konuşur." (Hz. Muhammed (S.A.V.))

"Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir." (Hz. Muhammet (S.A.V.))

"Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir." (Hz. Ali (r.a.))

"İnsanı maskara eden, dilidir." (Sadi)

Birini seviyorsanız, onu Allah'tan isteyin.

EN GÜZEL ROMANTİK VE AŞK SÖZLERİ 2022

- Sen benim gerçekleşen rüyamsın. Sadece seninle olmak istiyorum.

- Sana kalbimden başka verecek bir şeyim yok.

- Tüm hayatım boyunca seni bekledim. Seni çok seviyorum.

- Aslında bütün insanları sevebilirdim sevmeye ilk senden başlamasaydım.

- Seni çok seviyorum. Bu üç kelime benim için hayatın anlamı.

- Sen benim umudum, gün ışığım, geleceğim, aşkımsın!

- Yüreğini yasla bana sevgili, bir ömür birbirimize yük olalım.

- Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.

- Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

- Seni çok seviyorum ve kendimi seni sevmekten alamıyorum.

- Aklımı baştan çıkar ve bedenim senin olsun. Ruhumu bul ve sonsuza kadar senin olayım.

- Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin eğer halen sevebiliyor oluşuma aşık olurdun. (Elif Şafak)

- Aşk kelime değil bir cümledir kurmak içinse özneyle yüklem değil yürek gerekir.

- Dost sanma her zaman yüzüne güleni, gül de güzel kokar fakat sonra batar dikeni.

- Ve diyeceğim o ki; Aşk güzel şey. Sabrın ve nasibin olduğu sürece...

Bu yazımızda sizlere güzel, anlamlı, manalı, dini, aşk, romantik sözleri paylaştık. Sizlerin de bildiği hiç bir yerde yazmayan güzel sözler varsa yorum olarak bizlere iletebilirsiniz.

NOT : Değerli okuyucularımız, sizlerin de bildiği ve bu konuda yazmayan güzel, anlamlı, romantik, manalı, Yunus Emre, Mevlana sözleri varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler...

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet