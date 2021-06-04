Gürsu'ya katlı oto park ve pazar yeri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu ilçesine kazandırılan Yenidoğan Katlı Otoparkı ve Pazar Yeri törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu ilçesine kazandırılan Yenidoğan Katlı Otoparkı ve Pazar Yeri törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Aktaş, Yenidoğan sakinlerine yıllardır bekledikleri doğalgaz çalışmalarının da önümüzdeki ay başlayacağını müjdeledi.

Ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden spora kadar her alanda Bursa'yı sağlıklı bir geleceğe hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 17 ilçede de refah seviyesini yükseltecek yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yapılan anket çalışmalarında en önemli 3 mesele arasında gösterilen kapalı otopark ve pazar yeri sorunu da Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu. Yenidoğan Mahallesi'nde 2745 metrekare taban alanı ve 8235 metrekare inşaat alınana sahip katlı otopark ve pazar yeri kazandırıldı. Bordum katı otopark zemin ve çatı katı hem pazar alanı hem de otopark olarak kullanılacak Yenidoğan Katlı Otoparkı ve Pazar Yeri törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 11 milyon 600 bin TL'ye mal olan eserin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Bakanı Alinur Aktaş törende yaptığı konuşmada, Mustafakemalpaşa'dan İnegöl'e, Orhaneli'den İznik'e kadar Bursa'nın 17 ilçesinde de yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Pandemi sürecine rağmen Gürsu ilçesine 11 milyon TL'lik bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bizim bir taş üstüne bir taş daha koymaktan başka bir derdimiz yok. Başımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız ve milletvekillerimizin de destekleriyle hizmetten başka bir gayemiz yok. Bakın 4 ilçe belediye başkanımız da burada. Çünkü halkımıza bir hizçmet kazandırmanın heyecanı hepimizin ortak heyecanı. Evet pandemi sebebiyle gelirlerimiz düştü ama hamdolsun yatırımlarımız durmadı" dedi.

Doğalgaz müjdesi

Başkan Aktaş, "Doğalgaz konusunda Gürsu ve Yıldırım belediye başkanlarımızla toplantı yaptık. Sadece Yenidoğan'ı değil Yıldırım ve Osmangazi'yi de ilgilendiren bir mesele. İnşallah önümüzdeki ay doğalgazla ilgili çalışmalar da başlıyor. Belki bir miktar ağustosa da kalabilir, ancak bizim nihai hedefimiz önümüzdeki kışı doğalgazla geçirmeniz. Ancak bunun için sizlerin de şimdiden ev tesisatlarıyla ilgili çalışmaları yapmanız gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Aktaş, katlı otopark ve pazar yerinin hayırlı olmasını diledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da seçim öncesi verdikleri sözlerin yüzde 60'ını tamamladıklarını, bu yıl sonuna kadar da yüzde 75'ini tamamlamış olacaklarını vurguladı. Seçim öncesi yaptırdıkları anketlerde Yenidoğan'ın en önemli meselelerinden birinin otopark ve pazar yeri olduğunu hatırlatan Başkan Işık, Yenidoğan'a böyle bir hizmeti kazandırdıkları için Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz da yaklaşık 1 yıl önce Gürsu'da göreve başladığını hatırlatarak, bölgenin en önemli meselelerinden birini halleden Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele keserek açılışı yapan Başkan Aktaş ve protokol mensupları daha sonra katlı otopark ve pazar yerini gezdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı