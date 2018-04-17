Gündem Özeti / 17 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Matti Vanhanen ile Mali- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mahamadou Lamine Djiguine'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/17.00)

2- AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Kurtulmuş, 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nı ziyaret edecek ve Türkiye Turizm Yılı açılış etkinliğine katılacak.

(Pekin)

2- TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anıtmezar'da Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma törenine katılacak.

Faruk Özlü, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'18"e iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/10.30)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na katılacak.

(Berlin)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, şubat ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonunun Türkiye İlerleme Raporu'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Kara Harp Okulunda yaşanan eylemler nedeniyle 239 kişinin yargılanmasına Sincan'daki Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/13.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimine ilişkin dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hatay/10.00)

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

Darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılaması sürecek.

(Malatya/09.30)

Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin davada, 14'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Gaziantep/09.30)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 12 kişinin yargılandığı "böcek" davasına Ankara Adliyesindeki Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

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