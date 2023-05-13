Zübeyde Hanım Anneler Günü'nde İzmir'de anıldı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Anneler Günü nedeniyle İzmir Karşıyaka'daki kabri başında anıldı. Anma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Annelerimizden öğrendiğimiz koşulsuz sevginin ve barışın egemen olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti'ne uyanmamıza sadece bir gün kaldı" dedi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı. Bu yıl Anneler Günü'nün Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle aynı güne denk gelmesi nedeniyle anma töreni bir gün önce düzenlendi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, ilçe belediye başkanları ve eşleri, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"TARİFSİZ MİNNETİMİZİN SEMBOLÜ OLARAK BURADAYIZ"

Törende saygı duruşunun ardından Zübeyde Hanım'ın kabrine kırmızı karanfil bırakıldı, şiirler okundu. Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Bir anne, dünyayı değiştirebilir. Çünkü anne sevgidir. Örgütlü kötülüğün, adaletsizliğin karşısında en büyük, en güçlü iradedir. Tarih, işte bu iradenin bir vatanın kaderini değiştirdiğini yazmıştır. Zübeyde Hanım şüphesiz ki o evladına insanlığın en büyük erdemlerini; adil ve çalışkan olmayı, hürriyet sevdasını ve tabii ki vatanperverliği daha çocukluk yaşlarında aşıladı. O olmasaydı, bugün Cumhuriyet'in tatlı güneşi, demokrasinin ışığı bizi aydınlatmayacaktı. Ona olan tarifsiz minnetimizin bir sembolü olarak Anneler Günü'nün arifesinde Zübeyde Hanım'ın mezarı başındayız. İzmir'de, Atamız'ın bu ülkeye emanet ettiği Cumhuriyet'i, demokrasiyi ve devrimlerini nasıl büyük bir aşkla koruyorsak; İzmirimiz'e emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ı da bağrımızda taşımanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"GELECEĞİN TÜRKİYESİ'Nİ DE ANNELERİN ONURLU MÜCADELESİ İNŞA EDECEK"

Başkan Soyer, "Şuna bütün kalbimle inanıyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık kaderini nasıl ki bir annenin yetiştirdiği o evlat, Mustafa Kemal Atatürk belirlediyse Geleceğin Türkiyesi'ni de annelerin onurlu mücadelesi; hak, hukuk, adalet arayışı inşa edecek. Sizlerin huzurunda, annelerimizin gözlerindeki o ışığı ve çocuklarımızın umutlarını ömrüm vefa ettiği sürece koruyacağımıza söz veriyorum. Artık geri sayım başladı. Birbirine taş atanların değil, çiçek verenlerin Türkiyesi'ne... Annelerimizden öğrendiğimiz koşulsuz sevginin ve barışın egemen olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti'ne uyanmamıza sadece bir gün kaldı. Bir şeyin ve her şeyin değişmesine çok az kaldı. Bu ülkeye baharı, bir kez daha anneler getirecek" diye konuştu.

"ANNELERİMİZE BORCUMUZU ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da konuşmasında şunları kaydetti:

"Bize, ülkemize ve insanlığa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü armağan eden Zübeyde Hanım, 'bir anne tüm dünyayı değiştirebilir' sözünü yaşamıyla kanıtlamıştır. Yüzyılların karanlığında yepyeni bir ülke yaratırken o ülkenin aynı zamanda kadınların cumhuriyeti olarak adlandırılmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ile aynı yolda yürümenin gururunu yaşıyoruz. Hep birlikte İzmir olarak Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bugün annelerimize, eşlerimize kadınlarımıza borcumuzu ödemenin ve onlara olan sorumluluklarımızı hatırlamanın tam zamanıdır. Onlar bize yaşamı armağan etti. Biz de onları çağdaş, demokratik, laik, kadının saygınlığını gözeten bir Türkiye'ye kavuşturmak zorundayız. Uzun kışlardan sonra hak ettiğimiz aydınlık güneşli baharların mümkün olduğunu demokratik haklarımızla kanıtlayacağız. İşte o zaman Zübeyde Annemizin, kadınlarımızın yol arkadaşı olduğumuzu kanıtlayacağız."

"DEPREM ANNELERİNİ YILIN ANNESİ İLAN EDİYORUZ"

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı ise "Bizlere laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyuyoruz. Ülkemizde demokratik sistemin en üst seviyeye ulaşması için gereken potansiyel vardır. Biz annelerin sizden en büyük beklentisi gururumuzun, benliğimizin yitirilmemesidir. Çağdaş Türkiye'nin anneleri olmak istiyoruz, barış istiyoruz. Bu yıl maalesef deprem nedeniyle içimiz buruk bir Anneler Günü geçiriyoruz. Biz Türk Anneler Derneği olarak depremde kaybettiğimiz tüm anneleri yılın annesi ilan ediyoruz" dedi.