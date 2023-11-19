Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak Valiliği kentte yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanı Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini bildirdi.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve kar yağışı nedeniyle Zonguldak ilinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

ZONGULDAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

KARADENİZ EREĞLİ K2 TİPİNDEKİ CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜLER NAKLEDİLİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

KARAYA VURAN YÜK GEMİSİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan Zonguldak'ta kuvvetli fırtına nedeniyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü. Ağaçların araçların üzerine devrildiği, dükkanların sular altında kaldığı bölgede ikiye bölünen gemi için seferber olan ekipler 13 mürettebatı tahliye etmeyi başardı.

ZONGULDAK VALİSİ: TAHLİYE EDİLEN 13 MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu kent genelinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ikiye bölünen Kamerun bayraklı geminin parçasının kıyıya vurduğunu belirtti. Hacıbektaşoğlu, tahliye edilen 13 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı geminin bölünen parçası da bir süre sonra sahile vurdu.

CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

Öte yandan Karadeniz Ereğli ilçe merkezinde sağanak ve fırtınanın aralıksız devam etmesi sonucu cadde ve sokakları su bastı. İş yerleri zarar görürken, sahil yolundaki birçok ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek yolu kapadı, bazıları ise araçlara zarar verdi. Sel suları, ayakkabı, buzdolabı, cansız manken, tekerlek, fıçı gibi pek çok eşyayı kent merkezine taşıdı. Dalgaların vurması sonucu kaldırım taşları, banklar söküldü, bazı araçlar sular içinde kaldı.

VATANDAŞLARA "DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Kaymakamlık ve Belediye, vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusundan uyarılarda bulundu. Bu arada Vali Hacıbektaşoğlu, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat esasına göre faaliyete geçirilen AFAD merkezinde çalışmaları ve gelişmeleri takip etti, dere yataklarında incelemelerde bulundu.